La vida de Mario Pergolini y su esposa, Dolores Galán: casi 40 años juntos, una elección para sus hijos y proyectos fuera de los medios

Mario Pergolini y Dolores Galán son padres de Tomás, Valentina y Matías. La pareja lleva más de 30 años juntos y durante todo este tiempo logró mantener su relación alejada de la exposición mediática. Pese a su perfil alto, el conductor prefiere resguardar a su familia de los medios y las redes sociales.

La historia de amor de Mario Pergolini y Dolores Galán

Mario Pergolini es conductor, productor y empresario. Desde sus inicios supo bien a dónde quería llegar y esta ambición lo llevó a ser una de las caras más reconocidas de los medios de comunicación. Debido a sus proyectos laborales, siempre mantuvo un perfil alto. Sin embargo, su vida personal continúa siendo algo que resguarda y prefiere no mostrar en las redes sociales. De hecho, poco se conoce sobre su matrimonio con Dolores Galán, su esposa desde hace más de tres décadas y la madre de sus tres hijos: Tomás, Valentina y Matías.

Mario Pergolini

A finales de los años 80, Mario Pergolini comenzaba a asomarse en el ámbito de la radio argentina, como una de las figuras más irreverentes y disruptivas de la época. Con 26 años, su carrera y su fama comenzaba a crecer, abriéndolo a un mundo de posibilidades y éxitos. Sin embargo, en esta transición, decidió ir a una reunión de amigos, donde quedó impactado con una joven de 18 años que robaría su corazón: Dolores Galán.

Dolores Galán, esposa de Mario Pergolini.

En 1990, la pareja decidió sellar su amor al pasar por el altar y años después formaron una familia con la llegada de sus hijos. Actualmente, Tomás se dedica a los medios como su padre. Valentina, hizo teatro con Tomás Dente, pasó por Popstars y, aunque no está confirmado, desde algunos medios se dejó caer que va a estar en la próxima temporada de En el Barro.. Matías, por su parte, es DJ y produce una de las fiestas más populares de la Ciudad.

Valentina Pergolini en Popstars.

Matías Pergolini

Psicóloga y bajo perfil: así es Dolores Galán, la esposa de Mario Pergolini

Dolores Galán es un perfil completamente diferente al de su esposo, Mario Pergolini. Mientras el conductor creó una vida en los medios de comunicación, con una personalidad distinguida y extraordinaria, ella se mantuvo fiel a la carrera que eligió a sus 18 años: psicología. Galán ejerce activamente en el ámbito de la clínica privada, es parte de charlas y capacitaciones de temas como la infancia y la adolescencia, y es Coordinadora del Diplomado en Infancia y Adolescencia desde el Modelo Sistémico. "Ella tiene su vida y éxito en su profesión. Fue la que me llevaba a tierra. Cuando me casé, yo tenía veintipico y ella dieciocho; uno cambia. Me he comido el cuento de ser conocido, era difícil que no fuese así. Era bueno tener a alguien que te dijera: 'Estrella, pará un poco, vamos a criar a nuestros hijos en un mundo normal'”, expuso el conductor en una entrevista íntima y replicada por La Nación, en la que dejó claro la idea de criar a sus hijos fuera del ojo mediático..

En esta misma línea, contó que la mujer siempre fue la que llevó la racionalidad a la relación y aconsejó a él y a sus hijos, en el camino que cada uno eligiera en su vida. Fue así que, en otro momento de sinceridad, Pergolini reveló: “Mi mujer me dijo que estaba insoportable y que necesitaba hablar con alguien. Pasé por un interludio, me consideré sano, pero mi señora me dijo que estaría bien que hablara de algunos temas con un profesional. Como siempre que me dio buenos consejos, lo tomé”.

Dolores Galán y Mario Pergolini.

Mario Pergolini y Dolores Galán lograron formar una familia y se volvieron de las relaciones más estables y fuertes de los medios de comunicación. Lejos de ser tapas de revistas o protagonistas de escándalos, mantienen su amor en hermetismo e intimidad, guardándose para ellos los momentos más románticos de todos.