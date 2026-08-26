La noche de gala de Mario Pergolini y su esposa, Dolores Galán, en Puerto Madero

Mario Pergolini y su esposa, Dolores Galán, compartieron una noche de gala en Puerto Madero y se mostraron juntos en una ocasión marcada por la elegancia. La noche convocó a destacadas personalidades de la cultura, la moda, el espectáculo, el deporte y la sociedad argentina, con un objetivo central: recaudar fondos para la remodelación integral del Hogar Milagros. Para la velada, el periodista eligió un look clásico de sastrería, mientras que Dolores apostó por una propuesta total black más sofisticada.

Mario Pergolini y su esposa, Dolores Galán junto a Horacio y Sol Paolini

La pareja llegó al Alvear Icon Hotel y disfrutó de una noche que combinó moda, música y gastronomía. Mientras el conductor mantuvo una línea tradicional y discreta, su esposa sumó detalles y accesorios a su conjunto negro. Durante la velada también hubo un desfile de Alta Costura y diferentes presentaciones artísticas que acompañaron la cena.

El look clásico de Mario Pergolini para la noche de gala

Mario Pergolini optó por un traje negro de corte clásico, compuesto por un saco de dos botones y pantalón a tono. Lo combinó con una camisa blanca y una corbata con rayas diagonales en tonos oscuros, una elección tradicional para una ocasión formal.

Mario Pergolini y su esposa, Dolores Galán

El periodista completó el conjunto con zapatos de cuero marrón oscuro, un detalle que introdujo un pequeño contraste dentro de la propuesta predominantemente negra. El resultado mantuvo una estética sobria y elegante, sin alejarse del estilo masculino clásico.

Dolores Galán y deslumbró con su total black

Dolores Galán, en cambio, llevó el negro hacia una propuesta más sofisticada. Eligió un blazer entallado sobre un top negro de escote pronunciado y un pantalón de pierna recta y caída fluida, logrando una silueta elegante para la ocasión. La esposa de Mario Pergolini sumó un fino detalle plateado en la cintura, además de un collar delicado y una pulsera negra ancha. Completó el look con un pequeño bolso de mano y zapatos negros en punta. Llevó el pelo suelto, con ondas naturales, un detalle que aportó un aire relajado al conjunto.

Mario Pergolini y su esposa, Dolores Galán junto a Horacio y Sol Paolini

Durante la noche, Mario Pergolini y Dolores Galán compartieron una cena especialmente preparada para la ocasión. El menú comenzó con una degustación de mar, continuó con una trilogía de carnes y tuvo como postre una namelaka de chocolate con leche y chocolate amargo, acompañada por vinos y espumante de Casa Boher. En el plano musical, se presentaron la Orquesta Juvenil Aeropuertos Argentina y el violinista Marcos Carreras. Así, la noche del periodista y su esposa se completó con una combinación de gastronomía, moda y música en una velada especial en Puerto Madero.