Valentina, la hija de Mario Pergolini, habló sobre su papá: “Lo admiro mucho, pero el suyo es un camino diferente al mío”

Valentina Pergolini, la hija de Mario Pergolini, atraviesa un presente marcado por la actuación y la música, con proyectos que reflejan su dedicación desde la infancia. Su camino artístico se construye con independencia y formación constante, mostrando cómo eligió un rumbo distinto al de su padre y cómo lo transita con entusiasmo y compromiso personal, mientras suma experiencias que fortalecen su identidad y la posicionan en nuevas oportunidades.

Valentina, la hija de Mario Pergolini, sorprendió al hablar de su camino artístico

Valentina Pergolini, la hija de Mario Pergolini y Dolores Galán, se consolidó en el mundo de los musicales y recientemente sumó nuevas experiencias que amplían su recorrido. Con apenas 20 años, combina estudios académicos, ensayos y presentaciones, en un camino que refleja su decisión de construir una identidad propia dentro del espectáculo, mostrando cómo cada paso que da se conecta con su preparación y con la búsqueda de nuevos desafíos.

Valentina, la hija de Mario Pergolini

Durante una entrevista con la revista Hola Argentina, la artista reveló que desde pequeña supo que quería dedicarse a la actuación y, tras años de formación en teatro, canto y danza, hoy transita un presente marcado por proyectos que la consolidan en el mundo de los musicales. “Lo admiro mucho, pero el suyo es un camino diferente al mío”, expresó sobre su padre. Sus palabras dejaron en claro que su recorrido profesional se construye con esfuerzo.

Su pasión por el escenario comenzó a los cinco años, cuando sus padres la inscribieron en clases de comedia musical. A lo largo de su infancia probó distintos deportes, pero nunca dejó de lado el teatro. Estudió en la escuela de Nora Moseinco y actualmente continúa perfeccionándose con Nayla Pose, además de cursar la licenciatura en Artes Escénicas en la UADE. Según habló Valentina Pergolini, la formación constante es parte de su rutina y le permitió llegar a producciones de gran nivel.

Valentina, la hija de Mario Pergolini

En 2025 fue elegida para integrar el elenco de Despertar de primavera, el multipremiado musical de Broadway bajo la dirección de Fernando Dente. La hija de Mario Pergolini consiguió el papel de Anna tras superar varias audiciones y callbacks, experiencia que definió como un aprendizaje intenso y enriquecedor. Antes de esa oportunidad, ya había trabajado como asistente de producción en obras como Rent y El Principito. “Soy muy independiente y lo que hago y logro es por lo que soy y lo que puedo dar”, explicó.

El presente de Valentina, la hija de Mario Pergolini: Entre musicales y nuevas experiencias

Hace algunos días, Valentina Pergolini participó en Popstars Argentina (Telefe), donde audicionó con un clásico de Britney Spears. Su presentación fue parte de un nuevo desafío que la expuso a un público más amplio y le permitió mostrar otra faceta de su talento. La experiencia televisiva se suma a su recorrido en el teatro y refleja cómo busca expandir sus horizontes artísticos.

En distintas entrevistas, la hija de Mario Pergolini también destacó la importancia de sus hermanos en su vida. Matías y Tomás eligieron caminos vinculados a la radio y la música, mientras que ella se inclinó por la actuación. A pesar de las diferencias, mantiene una relación cercana con ellos y con toda su familia, lo que le brinda un entorno de apoyo en cada paso de su carrera.

En paralelo a su formación y proyectos, Valentina Pergolini disfruta de actividades cotidianas como cocinar y compartir momentos con amigas. Aunque reconoce que el tiempo es limitado por los ensayos y estudios, encuentra espacios para dedicarse a lo que le gusta, como preparar recetas dulces inspiradas en sus abuelas. Su presente está marcado por la preparación constante y la búsqueda de nuevas oportunidades. Su participación en musicales, su paso por Popstars y su formación académica muestran un camino que se construye con entusiasmo.

Valentina, la hija de Mario Pergolini

Valentina, la hija de Mario Pergolini, se encuentra en un momento de consolidación dentro de su carrera artística, con proyectos que reflejan la preparación que inició desde muy pequeña. Su recorrido combina formación académica, experiencias en teatro y participaciones que le permiten mostrar distintas facetas de su talento, siempre con la decisión de construir un camino propio. La joven eligió enfocarse en la actuación y la música, marcando una diferencia respecto al camino de su padre, avanzando con seguridad y apoyo en cada paso.

VDV