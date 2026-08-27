Valentina, la hija de Mario Pergolini, contó el motivo por el que abandonó Popstars: "Me toca decir adiós"

Valentina Pergolini, la hija de Mario Pergolini, sorprendió al contar que decidió abandonar Popstars, el reality de Telefe en el que había logrado avanzar tras presentarse ante el jurado integrado por Charlie García, Ángela Torres y Nicki Nicole. La joven había llegado a la instancia de audición con una interpretación de Desafiando el destino y rápidamente llamó la atención de los jurados.

El motivo por el que Valentina, la hija de Mario Pergolini, abandonó Popstars

Durante su presentación, fue Ángela Torres quien reveló que Valentina era hija de una figura conocida. “Ella es la hija de alguien, si querés no lo cuento pero está en tu número”, lanzó la cantante, antes de confirmar que se trataba de la hija de Mario Pergolini, conductor de Otro día perdido. Ante la situación, Valentina Pergolini dejó en claro que buscaba construir su propio camino artístico.

Valentina Pergolini en su primera audición en Popstars.

“Acá vengo a hacer la mía. Lo quiero mucho a mi viejo pero es una locura. Es muy difícil y quiero hacer mi propio lugar”, había expresado la joven durante su paso por el programa. Con esa declaración, marcó su intención de que su carrera estuviera ligada a su propio trabajo y no solamente a su apellido.

Sin embargo, después de avanzar en Popstars, la artista tomó la decisión de no continuar en la competencia. La joven explicó que se encuentra frente a una nueva oportunidad profesional y que, por ese motivo, eligió priorizar otro proyecto que llegó en un momento que considera indicado para ella.

Valentina Pergolini confirmó que abandonó el reality por otro proyecto artístico.

“Hoy me toca decir que no voy a más en Popstars. Yo soy actriz, soy cantante, me considero artista y a veces los proyectos llegan en momentos justos y hoy tengo otro proyecto en el que decido avanzar”, expresó Valentina al comunicar su decisión de dejar el reality.