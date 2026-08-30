Después de Popstars, el nuevo trabajo de Valentina, la hija de Mario Pergolini

La participación de Valentina Pergolini en el nuevo programa de Telefe, Popstars, acaparó todas las miradas desde el primer instante en que pisó el estudio. Con apenas 20 años, la menor de los hijos del Mario Pergolini, sorteó con éxito las exigencias iniciales del certamen masivo y avanzó hasta la cuarta etapa del certamen. Sin embargo, tras varios elogios del jurado, la joven decidió dejar el certamen para enfocarse de lleno en su nuevo trabajo, que, según sus propias palabras, prefiere priorizar.

Valentina Pergolini dejó Popstars para enfocarse en la ficción

Valentina Pergolini: El paso a paso de una audición que dio que hablar

El camino de la joven artista comenzó en los extensos filtros virtuales donde compitieron miles de aspirantes de todo el país. Tras aprobar esa primera instancia digital, la concursante asistió al Estadio Mary Terán de Weiss para demostrar sus condiciones artísticas. Con un look canchero compuesto por un top plateado con capucha y pantalones rosados, interpretó fragmentos a capella de "Baby One More Time". Los evaluadores aprobaron su talento de inmediato y Nicolás Vázquez anunció al aire que el número 2274 continuaba en carrera.

El paso de Valentina Pergolini por PopStars

Los nuevos proyectos de Valentina Pergolini

Poco después de celebrar su avance a la siguiente fase, la protagonista tomó la tajante decisión de abandonar el programa para priorizar otros horizontes laborales dentro de la industria. La panelista Naiara Vecchio aportó claridad sobre el tema al aire de El Nueve y detalló que la joven priorizó su carrera como actriz en la ficción En el Barro, el spin-off desarrollado por Sebastián Ortega. que la tendrá como una de las integrantes de la tercera temporada.

Según explicó la periodista, la flamante artista "eligió la serie para impulsar su carrera como actriz" y decidió dar un paso al costado debido a "algunas diferencias con la producción" del ciclo de talentos, además de una superposición de compromisos que volvía inviable sostener ambas agendas en simultáneo.

De esta forma, Valentina Pergolini deja Popstars para centrarse en la actuación, siendo parte de una de las ficciones más exitosas de los últimos años. Un salto importante que despertó críticas y que la obligó a abandonar el concurso de Telefe, a pesar del buen comienzo que había tenido en él.