Mario Pergolini se sinceró sobre su hija, Valentina: “A mí me da orgullo que sea mi hija, no que esté en la tele”

Mario Pergolini construyó toda su carrera con una premisa, mantener a su familia lo más lejos posible de las cámaras, para evitar cualquier tipo de polémicas. Si bien con el correr de los años estas intenciones fueron un poco más flexibles, sobre todo con la irrupción de sus hijos en algunos medios, en las últimas semanas se enfrentó a su mayor desafío, después de que se desatara todo un debate en torno a la más chica de sus descendientes, Valentina, que decidió abandonar Popstars. Es por eso que, en medio de un sinfín de acusaciones y rótulos contra la joven, el conductor de Otro Día perdido decidió romper el silencio y sentar postura.

La opinión de Mario Pergolini sobre su hija

Valentina, la hija de Mario Pergolini, sorprendió a propios y extraños al postularse como una de las participantes de Popstars y lograr avanzar las primeras etapas de eliminación. Con el correr de los días, esta irrupción que parecía simpática y apenas un dato de color, se convirtió en la polémica más grande alrededor del programa, luego de que ella decidiera alejarse del concurso para priorizar otro proyecto. Desde ese momento, las acusaciones sobre favoritismo y los términos como “nepo baby” rodearon a la joven de 20 años.

Valentina Pergolini en Popstars

En ese contexto, quien decidió dar un paso al frente fue el propio conductor de Otro día perdido. Aunque en un principio se había mostrado jocoso ante la participación de su hija en el programa, el clima que generado en las últimas horas lo obligó a hablar más seriamente y en dar su parecer apenas lo buscaron las cámaras de Desayuno Americano. "A mí me da orgullo que sea mi hija, no que esté en la tele, eso es totalmente secundario", comenzó diciendo, firme.

La defensa de Mario Pergolini a su hija Valentina

El objetivo principal de Mario Pergolini a la hora de defender a su hija, fue terminar con la idea de que había tenido algún tipo de favoritismo por su familia. "Pueden creerlo o no, pero la verdad que toda la carrera se la arma ella (…) Yo jamás llamé a nadie para hacer algo. Entró a Despertar de primavera, antes hizo producción, estudia, está preparada y la verdad que su carrera la va llevando ella", aclaró.

Mario Pergolini no dejó lugar a dudas.

Tras esas primeras declaraciones, el cronista fue directo y le preguntó si había habido algún “acomodo” y si él había tenido algo que ver con la salida de Popstars. “No, no, la verdad que no. Y el que diga lo contrario miente. Valentina se ha convertido en una mujer que lleva adelante sus cosas con temperamento, seriamente. Hablar más de eso me parece que es opinar de más", concluyó, sin dejar lugar a dudas.

De esta manera, Mario Pergolini se sinceró sobre su hija Valentina, zanjó cualquier tipo de dudas sobre su influencia en su carrera y se centró en todas las especulaciones que habían surgido. Una respuesta que seguramente no logre acallar las críticas, pero que dejó en clara su postura y la de su familia.