Lali Esposito agranda la familia

Lali Espósito estrenará nueva canción este viernes 22 y, además de festejar por este nuevo single, la familia celebra la llegada de un nuevo integrante. Se trata de su hermano, Patricio, quien será papá por primera vez y dará a la cantante de 28 años su segundo sobrino. Si bien los hermanos lo mantuvieron en el ámbito privado hasta las últimas instancias, la información la dio a conocer Agustín Sierra en pleno estado de emoción mientras daba una entrevista online, ya que fue elegido como el padrino del bebé.

"Somos tan amigos con Pato que… no se si me lo permite pero a la mierda: yo voy a ser el padrino de su… ¡No se si decirlo! Pato Espósito está esperando un bebé; el hermano de Lali. Está dicho creo porque en las redes ya está y si metí la pata me van a matar, pero ya está. ¡Y voy a ser el padrino de esa criatura!", expresó el actor de 29 años en diálogo con Revista Pronto.

Luego, el ex Casi Ángeles dio detalles de cómo se enteró la noticia: "Me junté con Pato, me contó que iba a ser padre y después, al rato de jugar al tenis, me contó que me había elegido como padrino. Y después de no verlo durante mucho tiempo fue una doble noticia que me sacudió muy mal, me hizo llorar como un nene y no tenía palabras para agradecerle".

"Le pregunté si estaba seguro porque él tiene un amigo de toda la vida al que conozco y le pregunté si estaba seguro de eso. Me dijo que sí y le agradecí con el alma. Nosotros ya de por sí creíamos que éramos familia porque nos amamos, nos juntamos y nos queremos pero él me unió con este privilegio de por vida. Tengo una conexión con su hijo eterna", agregó el joven.

Finalmente, respecto al sexo del bebé que viene en camino, el futuro padrino del sobrino de Lali manifestó: "No puedo decir el sexo y no me preguntes más porque no me dejan. Tienen fecha para dentro de muy poco y esperemos que se libere un poquito la cuarentena para ir con la familia a conocer al ´bodoque´ nuevo”.