Lali Espósito es una de las cantantes argentinas más queridas por el público y de las más talentosas, pero también con un humor característico, ya que siempre es graciosa y en cada oportunidad que tiene le otorga onda al lugar y hace reír a más de uno.

La artista estuvo como invitada en un programa español, ‘’Martínez y hermano’’, acompañada por el guionista Victoria Martín y el cantante Abraham Mateo. Y para esta ocasión reveló una anécdota muy graciosa que hizo reír al estudio completo.

Durante la charla en vivo, Lali recordó la divertida anécdota: “No puedo ir a los funerales, de hecho, si puedo evitar ir, no voy, porque me río y me echan”.

Y continuó: “Fuimos a un funeral, que estaba todo bien, porque ya era un abuelo, no era una cosa trágica”, comenzó contando la cantante y añadió: “Primero uno entra compungido, dije ‘lo siento, lo siento’, hablás bajito, y ya todo eso me causa gracia”.

Por otro lado, Lali Espósito para que se entendiera la situación y ponerle onda a la charla, hizo un chiste: “Había buena onda porque el señor ya era mayor y estábamos esperando que se muera un poco”.

Generando la risa de todos los presentes, prosiguió aclarando que hubo un momento que un familiar se acercó a retarlos: “Chicos, yo sé que todos estábamos esperando que papá muera, pero tampoco para que se estén ca... de risa. No estamos en un teatro viendo una comedia”, aclaró.

Finalmente, Lali confesó: “Nos echaron eh. La hermana volvió y dijo ‘chicos todo bien, pero ya está, váyanse. Ya vinieron, gracias por venir. Chau’”, entre risas, luego la cantante expresó que luego se fueron a tomar algo ‘’para levantar el ánimo’’.

