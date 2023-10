Lali Espósito es una de las artistas argentinas de pop más admirada y reconocida mundialmente. La cantante tiene una larga trayectoria en el mundo artístico y fue la cara de muchos proyectos que marcaron la infancia y juventud de varias generaciones. La morocha recibe sus 32 años con el amor de todos sus fanáticos y con un pico de éxito en su carrera que jamás se imaginó.

Lali Espósito celebra sus 32 años

El comienzo de Lali Espósito en el mundo artístico

Como si fuera obra del destino, Lali apareció en el mundo artístico de nuestro país por equivocación respecto a un casting. La cantante siempre recuerda que se escapó de su casa, junto a su hermana, para presentarse al casting de un comercial que nunca salió al aire y que por un error terminó en la fila del casting para Cris Morena.

Fui a un casting con mi hermana, que tenía quince años, mi mamá no sabía. Bajamos mal del colectivo y vimos la cola de chicos y me metí, pero yo no iba al casting de Cris", explicó durante una entrevista con Susana Giménez. " Lo que había pasado es que había dos casting a dos cuadras de distancia, iba al otro y caí en el de Cris por error", sentenció.

Lali Espósito de chica

A la semana de haberse presentado, donde la famosa productora le cuestionó no haber tenido representante ya que se trataba de un evento privado, fue seleccionada como parte del elenco. Fue su madre quien atendió el teléfono y no podía creer lo que Mariana había hecho.

Fue así que su debut en el mundo actoral fue junto a Morena en Rincón de Luz en al año 2003, donde a sus 11 años interpretaba a una nena que se disfrazaba de varón y por lo que debieron cortarle su cabello a la altura de los hombros. Poco a poco, fue ganando espacios en más tiras infantiles que la posicionaron como una de las actrices de la época.

Su rol clave en Casi Ángeles

Durante su adolescencia, a sus 16 años, volvió a formar parte del elenco de Cris Morena para la reconocida novela Casi Ángeles, en donde Espósito tuvo un rol protagónico junto a Peter Lanzani, tanto dentro como por fuera de la pantalla. La novela fue furor para la época y todas las revistas se peleaban por tener a la pareja dorada en la tapa.

Lali Espósito y la China Suárez

Nuevamente, Lali fue una de las grandes figuras en la adolescencia de muchas jóvenes que hasta el día de hoy siguen relacionando a la artista con aquel proyecto juvenil. Además de su trabajo como actriz, la morocha estuvo a la altura de todas las obras teatrales y musicales que se llevaron a cabo en temporadas de invierno con respecto a las novelas.

Su primer show fue con Rincón de Luz y su amor por el escenario fue a primera vista. De la misma manera hizo con Casi Ángeles, acompañada de la China Suárez, una gran amiga de toda la vida, y otros actores que recuerdan a la cumpleañera con mucho cariño.

Su debut como solista

En el año 2013, Mariana apostó por la música nacional y se lanzó como solista con su primer proyecto discográfico llamado a "A bailar", con un claro género de pop, con mezcla de hip-hop y R&B, que enamoró a todos su fanáticos. Su próximo lanzamiento fue "Soy", el cual se convirtió en el número uno de ventas en Argentina, Uruguay es Israel, donde tiene muchos fanáticos, y posicionándose en el top 10 de algunos países de Europa.

En el año 2018 lanzó su álbum "Brava" en donde apostó por el género urbano combinado con el pop. Sin embargo, a pesar de su compromiso con la música, no dejó de lado la actuación. En el medio de las grabaciones discográficas, Lali fue protagonista de películas y series, como la más reciente Sky Rojo.

En el año 2022 regresó a la base de su música 3 temas musicales “Disciplina”, “Diva” y “Como Tu”, lo que la llevó al poco tiempo a anunciar su "Disciplina Tour". Lali Espósito es una de las artistas argentinas con mayor éxito en su carrera artística y producción en sus shows, tanto en la decoración como los looks que reflejan su personalidad.