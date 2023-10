Lali Espósito sigue promocionando su último álbum por todo el mundo y, durante un viaje laboral a México, participó en la grabación de "Poderosas", un importante canal de YouTube de 3 influencers mexicanas que entrevistan a destacados artistas en un formato de podcasts.

En una amena conversación que se extendió durante aproximadamente una hora, la artista argentina abordó temas como la letra de sus nuevas canciones, sus relaciones sentimentales y también su relación con el dinero, lo cual generó un gran impacto en las redes sociales.

En qué gastó sus primeros sueldos Lali Espósito

Cuando le preguntaron en qué utiliza su dinero actualmente, Lali Espósito respondió: “No me compro cosas. Me he comprado mi casa, que para mí es un montón. Me la compré muy joven y yo sabía lo loco que era para mí a esa edad tener la posibilidad de comprar una casa cuando ninguno de mis amigos de mi edad se podía comprar una casa”.

A pesar de que en ese momento todavía estaba en la secundaria, decidió invertir su dinero en una casa para sus padres. "A los 16, 17 años...", recordó, y añadió que adquirió su propio hogar unos años más tarde, cuando ya tenía 18 años.

Lali Espósito

Desde ese entonces, Lali Espósito mantuvo una relación diferente con el dinero. Su principal objetivo es compartir con su familia y sus amigos. "No soy de comprar, pero sí hay algo que lo tengo clarísimo, que es para mí sea el dinero, una situación de éxito, eso es compartido", afirmó.

Luego, explicó que sus amigos provienen de diferentes realidades económicas. "Algunos llegan a fin de mes así (arañando) y otros a los que les va muy bien", explicó. No obstante, siempre que tiene la posibilidad, Lali disfruta de invitar a comer a todos sus amigos y familiares.

Lali Espósito

Lali Espósito terminó revelando: “Yo si te invito a comer, para mí ahí es bien gastado el dinero”, y agregó: “Que todos se puedan tomar ese buen vino, que comamos de puta madre, pasemos ese buen rato, yo ahí me gasto el dinero”.

SDM