La China Suárez y Lali Espósito son una de las amistades que se desarrollaron y afianzaron a lo largo de los años a partir de su primer trabajo juntas. Hoy, 20 de julio, se celebra el día de la amistad en Argentina y recordamos a las amistades más emblemáticas del mundo del espectáculo.

La amistad de más de 20 años de La China Suárez y Lali Espósito

Las actrices son dos de las artistas femeninas más admiradas de Argentina. Se conocieron gracias a Cris Morena, quien las seleccionó para trabajar juntas en Rincón de Luz, una de las series más emblemáticas de la productora. Lali y la China eran pequeñas de 10 y 11 años, por los que en momentos de descansos buscaban la manera de no aburrirse jugando juntas.

El elenco de las series de Morena tenían, en su mayoría, un rango etario de infantes que no comprendían del todo los tiempos laborales, por lo que, para ellos, participar en una serie era una actividad divertida. En conversación con Fer Dente en su programa, Suárez recordó las mejores épocas con Mariana y expresó que "No nos separábamos hasta para ir al baño".

"Estábamos toda la semana en el estudio de grabación y después los fines de semanas yo me iba a la casa de Lali a seguir jugando. Vivíamos juntas y siempre nos adoramos", reveló la China.

La China Suárez y Lali Espósito

Años más tardes las actrices se reencontraron en Casi Ángeles, la novela juvenil que les dio un increíble salto a la fama y donde sus respectivos personajes entablaban una fuerte amistad. Esa conexión que se veía en las pantallas traspasó a la vida real y ambas se convirtieron en las mejores amigas ideales para sus fanáticas.

Incluso, una noche en el programa de Susana Giménez, revelaron que estaban enamoradas del mismo actor, Agustín Sierra, ya que había sido el primer beso de ficción para cada una y el primer beso en general. Lejos de enojarse la una con la otra, se motivaba mutuamente para salir con Sierra.

La China Suárez y Lali Espósito en la actualidad

En la actualidad, tanto Suárez como Espósito se consideran una amistad de toda la vida y, a pesar de que no se vean con frecuencia, ellas saben cómo ponerse al día sin momentos incómodos en el medio. Durante el polémico "Chape Tour" de la morocha el año pasado, Eugenia fue una de las mujeres que recibió un beso de Lali.

La amistad de Pampita y Barby Franco

Pampita y Barby Franco son de las modelos más reconocidas en Argentina, cada una de ellas comenzó desde abajo y fueron haciéndose su camino en una industria que demanda mucha personalidad. Las modelos se conocieron en sus inicios cuando sus nombres empezaban a resonar en las revistas.

Sin embargo, no habían entablado una fuerte amistad como la que tienen en la actualidad. Caro Ardohain y Franco trabajaron juntas en varias ocasiones, pero la relación se afianzó cuando estaban realizando Pampita Online, el programa de Ardohain. Ambas se acompañaron en los momentos más difíciles y hasta peregrinaron juntas a Luján, un hecho que las marcó para siempre.

Barby Franco y Pampita

A principios de este año, la pareja de Fernando Burlando se convirtió en mamá de Saritah y Pampita estuvo en todo momento para ayudarla. "A Caro la amo. Además de vecinas, somos muy amigas y me ayuda mucho con mi hija. Una vez la llamé a las 3 de la mañana porque Saritah tenía los famosos cólicos renales, no paraba de llorar y Caro me aconsejó", expresó Franco en una ocasión.

A través de las redes sociales se puede observar cuando la esposa de Roberto García Moritán juega con Sarah y hasta la trata como una sobrina. Dentro de una industria que años atrás les fomentaba la competencia entre colegas, las modelos supieron priorizar los vínculos de amistad.

La ruidosa amistad entre Ángel de Brito y Yanina Latorre

El conductor y la panelista de LAM son una de las amistades actuales más famosas de la televisión. Ambos tienen un humor muy parecido y se protegen mutuamente cuando sienten que alguien externo quiere alterar el orden del programa. "Es como un hermano para mí", reveló la rubia sobre Ángel en una conversación con Mirtha Legrand.

Yanina Latorre y Ángel de Brito en los Martín Fierro 2023

Hace unos días atrás fueron dos de los protagonistas de los Premios Martín Fierro, en donde ambos estuvieron nominados en sus respectivas categorías y cenaron en la misma mesa. La rubia comenzó como panelista de humor en uno de los programas radiales de Cristina Pérez y, poco a poco, fue creciendo hasta conocer al morocho.

Carla Peterson y Griselda Siciliani, una amistad que traspasó las pantallas

Otra de las amistades más conocidas en Argentina es la de la rubia y la morocha, quienes se conocieron en las grabaciones de "Sos mi vida", donde compartieron set con Natalia Oreiro, y tiempo más tarde protagonizaron "Educando a Nina". Carla Peterson y Griselda Siciliani no tenían un vínculo cercano hasta que las unió su profesión.

Carla Peterson y Griselda Siciliani durante el mundial

"Una vez un sabio productor de Tv me dijo, ustedes van a hacer de mejores amigas. Y yo me tomo muy en serio mi trabajo, desde ese momento hasta ahora seguimos buscando adentro nuestro, esa amistad fuerte, sincera y feliz", expresó felizmente Peterson en un posteo de Instagram a su amiga.

"Ayudándonos y compartiendo cosas impensadas. Haciéndonos piecito para poder cruzar del otro lado. Agarrándonos de la mano en el bosque e inventando historias q nos lleven a los lugares que siempre soñamos", finalizó.

Carla Peterson y Griselda Siciliani

Ambas mantienen un perfil muy bajo en sus redes sociales y no comentan mucho sobre su vida privada a sus seguidores, pero su amistad a través de la pantalla es una unión que siempre les gusta recordar.

La fuerte amistad entre Andrea Rincón y Julieta Ortega

Las actrices son otra de las amistades que tienen una historia cómica por detrás. Ortega le lleva una diferencia de 12 años de edad a Rincón, pero esto no fue un impedimento para entablar una amistad. Julieta recordó cómo se conocieron y reveló que conocía Andrea por la televisión, pero nunca se habían visto en persona a pesar de que vivían a 3 cuadras.

Una tarde, mientras regresaba a su casa, Ortega reconoció a Andrea pero la vio muy cambiada, ya que "Yo tenía la imagen de una vedette de los programas de la tarde, que se peleaba, con las tetas enormes y qué sé yo. Y de repente estoy caminando por mi barrio y veo pasar una chica de piel hermosa y ojos brillantes: era una niña, real", según expresó en una entrevista radial.

Julieta Ortega y Andrea Rincón

Tiempo más tarde, Andrea contacta a Julieta para decirle que había soñado que eran amigas y así fue como empezó esta fuerte amistad. Su cercanía y profesión les permitía compartir muchos momentos y aprender una de la otra. Rincón siempre explica que su personalidad efusiva no le marca grises, por lo que todo es blanco o negro, mientras que la personalidad racional de Ortega la ayuda a bajar a tierra.

“A mí me encanta como es ella. A veces siento que tiene más huevos que yo para decir las cosas. Tiene una frontalidad hermosa, pero se mete en quilombos también”, había revelado Julieta en una ocasión. A su vez, la amistad creció tanto que los medios comenzaron a sospechar de un romance oculto, pero se trató nada más de su amistad.