Tras las PASO 2023, Lali Espósito fue envuelta en una gran polémica al publicar una contundente frase en su cuenta de Twitter que generó un gran revuelo en las redes sociales. Ahora, en diálogo con Migue Granados, la cantante explicó por qué decidió compartir su opinión.

En "Soñé que Volaba", la artista explicó que no se tomó personal el enojo que se veía en los comentarios: “Hay gente quizás muy enojada, y gente que piensa parecido, pero entiendo a la gente que está enojada. El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí, pero yo no lo siento personal, están puteando algo por lo que están atravesando, como las broncas, que es real".

Además, Lali reflexionó sobre el nivel de violencia que varios usuarios utilizaron: "No me vas a ver contestando. Hay gente que dice cosas tremendas ante una opinión que no es como la de esa persona, y ahí tenemos que aprender como sociedad, como seres humanos, que no se me ocurriría bardear a alguien con ese nivel de violencia. Y lo que deja entrever ese nivel de violencia, es que debemos analizar que pasa que la gente no puede soportar una opinión contraria. Entiendo a esa persona, pero nunca le contestaría a alguien ‘ojalá te mueras”.

Por último, Lali Espósito explicó finalmente por qué decidió hacer ese comentario tras las PASO: "Uno es la historia que tiene, y yo en algún punto crecí en una casa donde la historia de nuestro país, y lo que pasó en nuestro país es heavy, entonces para mí es imposible no expresarme como ser social, en un tuit o ahora que estamos hablando de esto. Podría no hacerlo, obvio, estaría relajadísima durmiendo la siesta, pero la verdad es que en mi caso no soy así, soy muy respetuosa y pido el mismo respeto de cualquiera”.

¿Cuál fue el comentario de Lali Espósito tras las PASO 2023?

"Qué peligroso. Qué triste", fue lo que escribió la estrella del pop argentina haciendo referencia al sorprendente resultado de las elecciones, en las cuales Javier Milei se impuso como el candidato más votado.

Lali Espósito recibió varios comentarios en ese posteo, entre ellos: "Peligroso es vivir con 120% de inflación y 50% de pobreza, genia"; "Peligroso es el peronismo Lali. Nadie puede tenerle miedo a la libertad, salvo los esclavos"; "Peligrosos son los que están".

J.C.C