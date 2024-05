Lali Espósito se ha convertido de un auténtico ícono de la moda. La artista no es solo reconocida por su carrera musical y actoral, sino también por imponer tendencias, por sus opiniones políticas y por su libertad a la hora de expresarse tanto con su estilo de indumentaria como su estética general.

A la cantante de "Disciplina" la hemos visto con diferentes colores de pelo: rubia, morocha, rosa, pelo corto, largo, con y sin flequillo y actualmente lleva un estilo mullet. Además, ha mostrado su versatilidad para llevar diferentes outfits: romántico, estilo dominatriz, pop, urbano y mucho más.

En esta oportunidad, para el nuevo episodio de Factor X, reality show español del que es jurado, la artista mostró el look coquette y romántico que eligió y por el cual generó una ola de comentarios por lo osado y lo fuera de lo común que resultó para sus fanáticos.

El look romántico coquette de Lali Espósito

La expareja de Peter Lanzani llevó un corset que tuvo como protagonistas sus mangas abultadas y prominentes. En un color perla, llevó una tela bordada y lo combinó con un jean mom. Además, para el pelo optó por dos trenzas y dos moños negros: uno en cada extremo de su cabello.

El look de Lali Espósito no pasó desapercibido y recibió todo tipo de comentarios en Instagram: "Qué linda Lali esto es de cuando hiciste La otra Bolena verdad", "Naaah qué lookazo de todos los tiempos Reina!!!", "Vos en una película de Epoca, deseo desbloqueado bb", "Estoy enamorada de una coquette", "Woaaa. Estas que flipas tia", "La princesa de mis cuentos", "Cada día enamoras más", "Una princesa? No... una reina".