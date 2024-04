Lali Espósito ha dejado muy en claro su posición en torno al gobierno actual. La artista ha recibido ataques de parte de Javier Milei, quien se refirió a ella como "Lali Depósito", luego de que ella hablara de su disconformidad frente a las políticas de La libertad avanza en torno a la cultura.

Luego de las idas y vueltas entre la estrella pop y el presidente, las cosas parecieron calmarse entre ellos, sobre todo por la extensa carta que Espósito publicó en sus redes dirigiéndose a Milei con respeto e invitándolo a que asista a uno de sus conciertos, a lo cual el mandatario no respondió.

Ahora, la novia de Pedro Rosemblat volvió a tirar dardos contra el gobierno libertario aunque no dio nombres. Fue en el marco de Factor X, el reality show español del que actualmente es jurado la cantante de "Boomerang". En el contexto de una devolución, hizo un comentario que se volvió viral.

Qué dijo Lali Espósito sobre el gobierno actual

Mientras daba su devolución a dos participantes, Lali expresó: “Creo que la presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este” y luego hizo un guiño al gobierno de Milei y a sus slogans: “Reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, si no que se la apropia gente que no, que es ‘libertad’”.

Para cerrar, Lali Espósito expresó: “Los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario”. Por el momento, no ha habido una respuesta de parte de Javier Milei, ni la cantante ha dado más explicaciones sobre esta nueva expresión en contra de La libertad avanza.