Lali Espósito fue blanco de muchas críticas en los últimos días, lo que tomó por sorpresa en cierta forma a la artista que fue acusada de ignorar a Nacha Guevara quien aseguró que la cantante no le contestó cuando le escribió para hacer una canción con ella.

Fueron muchas las celebridades que se expresaron a favor de Lali Espósito en esta ocasión, motivo por el cual Nacha Guevara sintió la necesidad de disculparse con la cantante a través de un video que le envió directamente a Ángel de Brito.

Como era de esperarse, Ángel de Brito se comunicó con Lali para hacerle llegar las disculpas de Nacha Guevara, por lo que la artista decidió responder y el conductor de "LAM" compartió con sus seguidores las palabras de la vocalista.

"Le tomamos las disculpas. A mi jamás me llamó ni escribió, por eso no entendí el reclamo. Peeeero todo mega con la gran Nacha", aseguró Lali poniendo paño frío a la polémica que se generó tras los dichos de la actriz.

Lali Espósito se sinceró sobre la comunicación con Nacha Guevara

Con respecto a la comunicación con Nacha Guevara, Lali aclaró que no recibió ningún mensaje de la actriz, lo que le resultó aún más extraño luego de escuchar que la habría ignorado.

"Me fijé en mis redes a ver si a mi se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones pero nop. No sé con quién habrá hablado que dice que no he contestado", sentenció Lali Espósito.