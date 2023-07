En una reciente entrevista, Lali Espósito habló con sinceridad sobre su situación económica. Pero no habló solo de eso, la cantante argentina también habló sobre la industria musical y cómo evolucionó desde sus comienzos.

En diálogo con un medio español, la artista reveló que no escucha mucha música urbana, pero destacó el trabajo de Karol G: “No escucho tanto urbano, pero destaco la última canción que sacó Karol G, S91, súper empoderadora, que va a sonar un montón, además de Nochentera Remix. Ella promociona su canción".

Imagen reciente de Lali.

Además, la cantante habló sobre las dificultades que enfrenta al escribir sus temas: "Se subestima mucho... hacer una letra que no sea sosa, que no tenga palabras aburridas u obvias".

La cantante durante la entrevista.

Sin embargo, una de las respuestas de Lali fue la que alentó a la periodista a preguntarle sobre su patrimonio: "En mi disco hay canciones perfectas para el verano, como Sola, que está pensada para disfrutarla tumbada en un barco. Bueno, si tienes amigos millonarios".

¿Qué respondió Lali cuando le preguntaron si era millonaria?

La entrevistadora de la revista Shangay aprovechó la oportunidad para preguntarle a la diva argentina si era millonaria. Sin esquivar el tema, la primera reacción de la cantante fue contestarle que no.

Por último, Lali Espósito explicó por qué no cree que sea millonaria: "Me va muy bien, pero porque fui niña esclava en la televisión. Para conseguir pasta me tuve que matar a trabajando un montón de años”, haciendo referencia a sus años en novelas de Cris Morena.

J.C.C