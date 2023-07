Lali Espósito liquidó al músico que la acusó de "homosexualizar" a la gente: "Estamos haciéndolo bien si incomodamos a esta gente"

Lali Espósito tiene un éxito increíble y la rompe toda con sus excelentes lanzamientos y sus asombrosos shows. La Argentina está enloquecida con la cantante, que también tiene mucho reconocimiento a nivel mundial. Sin embargo, no todo es color de rosas, y por supuesto que el éxito siempre viene acompañado de muchas críticas.

A pesar de que Lali Espósito intenta tener un perfil bajo y no cruzarse con nadie, cada tanto alguna figura lanza un dardo que la cantante no puede evitar responder. Recientemente se vio envuelta en una polémica cuando Nacha Guevara reveló que le escribió para hacer una canción con ella, pero no respondió.

Fue cuando visitó el programa de Fer Dente y el conductor le preguntó: "¿Hay alguna artista de las nuevas generaciones que te sorprenda para bien?". Nacha Guevara, con la picardía que la caracteriza, respondió sin filtro. "Para bien no, para mal unos cuantos. Hay mujeres interesantes en la canción, no así en general con los hombres, salvo Wos que me gusta. Nicki Nicole hay cositas que me gustan, inclusive ensayé una canción de ella, ‘Plegarias ‘, preciosa canción", respondió.

Pero además le tiró una indirecta a Lali Espósito. "Pensé en llamar a Lali para la canción ‘Andate al carajo’ y nunca contestó por ejemplo", dijo. "Están subidos al caballo, después se deprimen chicos", cerró con mucha polémica. Y ahora, la cantante se vio envuelta en otro escándalo cuando un músico la acusó de "homosexualizar a la gente".

Lali Espósito le respondió al músico que tuvo comentarios homofóbicos sobre sus shows

El músico en cuestión fue Ricardo López, quien se refirió a los shows de Lali Espósito y solo tuvo palabras despectivas. "Sus shows son homosexualizantes para la sociedad. Ella claramente, y sin ningún tipo de miedo, es bastante evidente cómo lo hace, homosexualiza sus shows, a sus bailarines, su música. Todo va en torno a vender la homosexualidad como algo normal", lanzó el músico venezolano.

Por supuesto que Lali Espósito no se quedó callada y, aunque no lo mencionó directamente, tampoco dudó en lanzar una indirecta en su Twitter que sus más fieles fans supieron a quién iba dirigida. "No sabría ni por donde empezar", arrancó la cantante en Twitter.

"Jajajajaja ay, ay, ay. Solo diré que estamos haciendo todo bien si a los que incomodamos son a personas como ESTA. Salud Amores. Viva la música", expresó con mucha indignación Lali Espósito en respuesta al músico.

