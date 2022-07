Lali Espósito confesó que le dedicó su última canción, N5 a Lola Índigo 

Hace unos días, Lali Espósito estrenó su nuevo tema N5, y al publicar su video generó un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fanáticos comenzaron a interpretar el significado de la letra y asociaron a la argentina con Lola Índigo, luego del video qué se viralizó y muestra a la cantante a los besos con una chica en la fiesta Bresh. En las últimas horas Lali confesó para quién está dirigida.

Espósito presentó un videoclip con una impresionante producción. Además de la sorpresa que generó el beso con Leo Sbaraglia y por la increíble participación de Verónica Linás, N5 cuenta con un estilo glamoroso y de “femme fatale”, además de varios detalles que recuerdan a España, el país en donde la argentina está siendo furor.

“¿N5 está dedicado a Lola o no?” le preguntó la periodista Marina Correa a Lali en el programa Dio la nota (Canal 9 Televida, Mendoza). “En cierta manera, sí. Es una historia larga, por eso digo que, en cierta manera, pero sí. Es una canción que está buenísima, a mí me encanta. Este tema es parte de una anécdota que me hace reír y me divierte” aseguró la artista pop.

“Y cuando estaba en el estudio trabajando en este tema con Maurito y Tincho, mi productor y con quien escribo, por supuesto que todas las anécdotas, todas las vivencias, cosas irónicas y de verdad, todo eso que uno lo termina poniendo en las canciones y le dan cuerpo y vida a la letra. Así que, obviamente, tiene que ver un poco con eso” confesó la jurado de La Voz.

Lali Espósito viajó (al parecer a Europa) para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Una de las actividades que hizo la cantante junto a un grupo de amigos, fue pasar el día en un barco. Ella misma compartió imágenes de esa salida en la que se la ve con diferentes personas.

Sin embargo, llamó la atención que no publicara ninguna foto con Rels B, quien también se encontraba allí. En LAM entonces aseguraron que Lali Espósito y el rapero, estarían viviendo un romance. Sobre todo por una coincidencia que se vio en las redes: ambos artistas compartieron un mismo par de anteojos.

Por otro lado, Rels B subió un video donde se lo ve a él en primer plano arriba del barco, y se puede escuchar claramente la voz de Lali Espósito que le dice: "Buenos ojos Pipi". Aunque, ninguno de los dos publicaron fotos juntos.

