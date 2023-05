Nacha Guevara y su postergado festejo de cumpleaños: “80 y cantando”

Nacha Guevara cumplirá su gran cuenta pendiente: celebrar su cumpleaños 80 como tanto lo anheló: sobre el escenario. La emblemática artista, que vuelve a la calle corrientes con un original espectáculo, pondrá fin a la espera el 24 de mayo a las 21hs en el Teatro Astros. “Estoy esperando este momento como un chico para su cumpleaños. En todo este tiempo que estuve afuera me la pasé escribiendo un unipersonal donde cuento muchas peripecias que he pasado en la pandemia y no poder festejar mi cumpleaños 80 y postergarlo”, explica Guevara.

Con dirección y libro de la propia artista, “Nacha en Pijama” es la nueva apuesta y celebración musical que la figura del espectáculo montará como excusa para celebrar ocho décadas de vida. Un show que además de invitar al público a un viaje con mixtura de humor y nostalgia, representa un momento particular en la vida de Nacha tras las limitaciones propias de la pandemia. “Es nostálgica, divertida y con muchos estados de ánimo", dijo sobre la obra con producción general de Norberto Baccon, dirección musical de Dany Vila y Norman Briski como asesor artístico,

“Ochenta años pero no rezongo, ochenta años pero no me quejo. Por eso pongo mi corazón de estreno y festejo. Ochenta y cantando”, dice parte de la letra del prometedor espectáculo, que la regresa de nuevo a su hogar artístico donde finalmente se dará el gusto de celebrar con su gente. “Estoy feliz con este show porque mi hogar es el escenario y lo he extrañado muchísimo”, asume Nacha, lista para poner en escena la virtuosidad y excelencia que la caracteriza al servicio del público.

Los secretos de la juventud eterna de Nacha Guevara

Uno de los principales secretos que Nacha Guevara compartió pasados los 80 para lucir espléndida es el cuidado de la piel. Y para eso, dormir bien, al menos ocho horas por día, es la base principal para cuidarla. Otro de los tips beauty es la meditación diaria, aunque lo que más resuena en las declaraciones de Guevara es un desayuno completo que incluye: Leche de almendras, una pera, tostadas y mantequilla clarificada. Y para coronar el menú saludable de todas las mañanas, agave, que es una miel natural que sale de los cactus.

Nacha Guevara cumplió los 80 años, pero tras las limitaciones de la pandemia, recién podrá celebrarlo, a lo grande, este 2023: la cita es en el Teatro Astros con “Nacha en Pijama”, el 24 de mayo.