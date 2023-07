Lali Espósito ha conquistado al público con su talento y carisma. Su carrera en la música ha sido una constante evolución, consolidándose como una de las artistas más influyentes de la industria musical latinoamericana. Sin embargo, su impacto va más allá del mercado en donde se desarrolla, ya que también ha sido una firme defensora de los derechos de la comunidad LGBT.

La apertura y el apoyo de Lali Espósito a la comunidad LGBT ha sido evidente a lo largo de su carrera. La cantante ha utilizado su plataforma para abogar por la igualdad y la aceptación de todas las personas, sin importar su orientación sexual. Ha participado en eventos y campañas en favor de los derechos, convirtiéndose en un referente para muchos jóvenes que encuentran en ella un ejemplo de autenticidad y respeto.

Un joven pidió una canción de Lali en una radio de Rosario y lo discriminaron

Sin embargo, en un contexto lamentable, recientemente un fanático de Lali Espósito en Rosario, Santa Fe, denunció en su cuenta de Twitter que una reconocida radio se negó a colocar una de sus canciones, alegando que no transmitían música para gays.

En su reclamo, el joven comenzó expresando: "Por pedir una canción de @lalioficial en la radio @CristalFMRos me discriminaron. Tratan a los fans de Lali como gays, luego borraron el mensaje que ellos escribieron y luego me bloquearon".

Asimismo, aseguró que además de la discriminación, cuestionaron a Lali Espósito como cantante: "Además de discriminarme, han discriminado a la cantante y a todos sus fans, ya que por su parte, todos los que escuchamos a Lali, somos gays y eso sería algo malo, de parte de esa radio. Estoy muy decepcionado y me siento fatal", finalizó el usuario identificado como Kevin Colautti, adjuntado capturas de la conversación que sostuvo con la estación vía WhatsApp.

Este incidente no solo afectó al joven fanático, sino que también generó indignación entre los seguidores de Lali Espósito y la comunidad LGBT en general. La actitud discriminatoria de la radio no solo refleja prejuicios infundados, también demuestra una falta de respeto hacia la cantante y sus seguidores. Es importante recordar que la música y el arte no tienen fronteras ni orientación sexual, y que todas las personas merecen ser valoradas y respetadas por igual.

