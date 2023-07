Nacha Guevara, fue la invitada de lujo en Noche al Dente con la flamante conducción de Fer Dente. Fiel a su estilo, la actriz se sometió al famoso ‘’10 al hilo’’ y no tuvo miedo en contestar las preguntas que pueden ser picantes o sorpresivas en alguna temática y revelar su pensamiento acerca de la nueva era de músicos traperos.

El conductor, muy curioso sobre la posición de la reconocida actriz de 82 años, le preguntó: “¿Hay alguna artista de las nuevas generaciones que te sorprenda para bien?’’. Inmediatamente, la actriz no pudo ocultar su cara de dudas y no ocultó su desagrado ante algunos artistas.

“Para bien no, para mal unos cuantos. Hay mujeres interesantes en la canción, no así en general con los hombres, salvo Wos que me gusta. Nicki Nicole hay cositas que me gustan, inclusive ensayé una canción de ella, ‘Plegarias ‘, preciosa canción”, respondió la mítica actriz, dándole un visto bueno a ambos artistas.

Sobre este contexto, Fer Dente manifestó su emoción por ver una colaboración de Nacha con algún cantante argentino, sin embargo, ella dejó en evidencia que no sería posible: ‘’Son personas muy ocupadas’’, expresó.

Nacha Guevara criticó a Lali Espósito

Luego, otro de los nombres que surgieron durante la entrevista y que no fue halagada por Nacha, fue Lali Espósito, que fue critica con la también actriz: “Pensé en llamar a Lali para la canción ‘Andate al carajo’ y nunca contestó por ejemplo”, manifestó indignada. Acto seguido, el conductor apoyó a la artista argentina: “A nosotros tampoco y no vino acá”, en referencia a ‘’Noche al Dente’’.

Lali Espósito

Finalmente, Nacha Guevara expresó una frase muy polémica, que hasta el momento recibió muchas críticas por parte de los fanáticos de Lali Espósito: “Están subidos al caballo, después se deprimen chicos”, cerró.

D.m