Lali Espósito y la increíble historia detrás del vestuario de sus bailarines

El sábado 4 de marzo LALI hizo historia, brindando su primer recital en un estadio, con entradas totalmente agotadas ante más 45 mil personas que viajaron desde diferentes lugares del mundo para vivir una fiesta increíble, un show que ya es, sin dudas, uno de los más importantes de este 2023.

En este contexto en el que solo se habla del show de Lali y de sus repercusiones, se viralizó un video de dos jóvenes contando los periplos que tuvieron que sortear para llevar adelante el vestuario de los bailarines de la diva.

Qué pasó con el vestuario de los bailarines de Lali Espósito en Vélez

El show de Lali Espósito significó una producción que implicó meses de ensayos de bailarines y músicos, semanas de armado y montaje con un extenso equipo de trabajo y una puesta sin precedentes en todos sus aspectos. Un escenario imponente, un espacio pensado para la mayor comodidad y disfrute de la gente desde cualquier sector y la transmisión en vivo por Star+ en Latinoamérica y España para millones de personas. Todo para celebrar el momento cumbre de este Disciplina Tour.

En este contexto, dos jóvenes dueñas de la firma María Lozano fueron las encargadas de realizar parte del vestuario de los bailarines del show de Lali.

En dos videos que se viralizaron en tik tok estas mujeres contaron que las contactó Maru Venancio, estilista de Lali y les pidió cierta cantidad de remeras foil para un show. Al inicio del pedido, la vestuarista no les contó que serían utilizadas para el show de Lali pero a los pocos días lo supieron.

Lo cierto es que al ver esta oportunidad no dudaron en decir que sí pero la realidad era que no contaban con la materia prima. Pidieron la tela y dos días antes de tener que realizar la entrega de las remeras terminadas, el proveedor no les entregó la tela, por lo cual, tuvieron que recurrir a una segunda opción.

Finalmente, pudieron resolver el problema y en diez horas entregaron el pedido solicitado. Sin embargo, cuatro días después, Maru Venancio volvió a contactarlas y les pidió más remeras. Las jóvenes descubrieron para qué fueron utilizadas esas remeras una vez que vieron el show: las mismas fueron adaptadas y convertidas en la pollera que lució la mismísima Lali Espósito.

cs.