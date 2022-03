Lali González habló del final de La 1-5/18: "Es arriesgado"

E stá en un gran momento laboral y lo vive a pleno Graciela Belén González Mendoza, más conocida como Lali González, es una actriz y abogada paraguaya, tiene 34 años y lució su talento en la tira de Polka“La1.5/18”.

Si bien Eltrece aún emite los capítulos finales, la actriz regresó a su país natal a findes de enero pero antes se despidió de sus colegas y seguidores argentinos: “Sin llorar. Solamente amor me llevo en mis maletas… y algunas sandalitas que me compré. A mediados de este año estaré de nuevo en Buenos Aires porque tengo propuestas de trabajo. Gracias amigos por todo”, escribió Lali en su cuenta de Instagram.

La trayectoria de la actriz incluye entre otros, el filme “7 Cajas” nominado a los premios Goya y muchos trabajos notorios tanto en la televisión de su país como en la de Argentina. Casada con el productor Walter Rivero y madre de Rafaela de 2 años, cuando recibió la propuesta de Polka no dudó en aceptar y el 30 de marzo de 2021 se vino a vivir a Buenos Aires con su pequeña hija y la niñera que trajo de Asunción. Su personaje, Rita conquistó a los televidentes y fue la gran revelación de la “La 1.5/18” que promedia los 15 puntos de rating.

Lali González la actriz revelación de La 1-5/18

“Fue una experiencia divina. La propuesta llegó cuando la pandemia todavía no nos dejaba hacer teatro, shows ni Stand Up y hasta me replanteé la posibilidad de dedicarme a mi primera profesión que es el Derecho. Y de repente surgió el llamado de la producción de Polka que dio un giro inesperado a mi vida y lo viví plenamente. Es una etapa que quedará para siempre en mi corazón.”, cuenta Lali González.

Tanto en la vida real como en la ficción –interpretó a una empleada doméstica que luchó para recuperar a su hijo adolescente que le quitaron al nacer – Lali muestra su frescura y habla con su tonada natal que cautiva a los que la escuchan. Su simpleza no le quita sensualidad y a la hora de posar para ante el fotógrafo de CARAS la despliega naturalmente.

“Me siento sexy. Y no tengo que poner me sexy para agradar a nadie. Lo soy”, dice con seguridad. Si bien su marido siguió viviendo en Paraguay mientras ella permanecía en Buenos Aires, viajaba seguido a verla y ella también buscó espacios para ir a visitarlo junto a su hija y estar con su familia.

Lali González la actriz revelación de La 1-5/18

La decisión de aceptar el trabajo implicó varias renuncias pero la gratificación fue enorme y partió cargada de afecto: “Disfruté muchísimo, Argentina es mi segundo hogar. El público es muy amoroso conmigo. Mi hija fue al jardin y fue muy feliz con sus nuevos amigos, es muy importante que siempre esté conmigo. Vine con mi marido y la persona que la cuida. Con miedos porque no sabía si me iba a contagiar covid, si mi hija se iba a enfermar. Fue difícil pero como tengo muchas amigos acá, siempre me sentí en casa. Y pronto voy a volver. La tira tiene un final arriesgado. Hay gente que va a elegir ese final de la historia y hay muchos que no. Fue muy fuerte para el elenco grabar las escenas finales.” , asegura Lali.

Cuando piensa en qué se identificaba con su personaje de la ficción Lali dice que tenían muchas cosas en común: “Rita vivió una historia muy fuerte, la de una madre que decide recuperar a su hijo cueste lo que cueste, y en eso creo que me siento identificada, no solo yo sino muchas madres que haríamos hasta lo imposible por un hijo.

Sin límites. Rita tuvo una historia triste, romántica, pero a la vez es muy humana y tiene un grupo de amigas con una vida propia que es en donde yo creí sumamente necesario agregarle el tono de comedia para descansar esa historia tan fuerte. Mi personaje estaba casada con el actor y amigo paraguayo, Nicolás García aunque siempre estuvo enamorada del “doctor” Luciano Cáceres”, comenta.

Lali González la actriz revelación de La 1-5/18

Los fines de semana ama dormir hasta tarde abrazada a su hija, ir a la plaza con ella y últimamente sale de noche con sus amigos y su marido. Eligen lugares lindos para ir a cenar o para disfrutar de las noches. Jamás se quejó por tener que ir a grabar. Es su gran pasión.

“Fueron horas fuertes de trabajo, digo intensas porque personalmente a mi me tocó interpretar a un personaje con una línea dramática bastante particular, pero fue una rutina muy hermosa”, asegura con firmeza.

Para sentirse bien, cuida su físico comiendo sano y entrena en el gym varias veces por semana. Trata de llevar una vida equilibrada con la comida. Pero no hace ninguna dieta, ni se restringe de nada. “Vivo la vida a mi manera que no sé si es la correcta pero a mi me hace sentir feliz y cómoda. Soy feliz trabajando con el apoyo de mi familia y de mis amigos. Mi marido es un gran compañero de vida, que sin dudar me acompañó a vivir la hermosa experiencia de ‘La 1.5/18’ lejos de casa”, dice Lali y agrega: “Soy creyente y eso me ayuda. Ser abogada es un respaldo porque nunca descarto usar un título universitario. El Derecho es una profesión hermosa. Siempre puedo hacer una revisión de mis contratos y ante cualquier duda están mis compañeras o compañeros de estudios que hoy son grandes abogados. Pasé días hermosos y formamos como una familia. Me re divertí con Agustina (Cherri), con Bárbara Lombardo y con el resto del elenco. Compartimos risas y lágrimas. Y ya las extraño. El escenario de la tira era mi hogar. A pesar de que la producción me alquiló una casa cerca de donde grabábamos para poder estar más tiempo con mi hija, siento que ‘la Peñaloza’ era mi lugar. Por suerte sé que voy a volver pronto” concluye.

Lali González la actriz revelación de La 1-5/18

Fotos: F.de Bartolo/Perfil

Agradecimientos: Asistente Micaela Passero, @akiabara, @mare.baires, Jara taller de pelo por el espacio @jara.tallerdepelo a Juan Gabriel Crotti, Max Jara y a Tomas Duarte @tomas.makeup por el maquillaje