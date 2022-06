Lali se sorprendió con la belleza de un participante de La Voz Argentina y le dio su número de teléfono

Lali es una de las jurados más divertida de La Voz Argentina. Fiel a su estilo, la artista suele hacer reír a sus compañeros, a los televidentes y también a los concursantes. En esta oportunidad, la cantante se sorprendió al darse vuelta y ver la belleza de uno de los participantes.

La artista reaccionó luego de encontrarse frente a frente con Alexis Pey, un participante de "La Voz Argentina" que interpretó "Deja de Llorar" pero sin conseguir la atención de ninguno de los jurados. Lali fue la que rompió el hielo preguntándole nombre, edad y de dónde era, pero al momento de dar la devolución, se puso nerviosa.

El jurado y el conductor de "La Voz Argentina".

Lali fue sincera al manifestar: "Te quiero decir un montón de cosas y no estoy pudiendo acomodar las ideas porque sos muy lindo". Esa confesión por parte de la cantante generó risas en Mau y Ricky y en el mismísimo Alexis Pey que exclamó: "No, no me chamuyes, dale Lali".

En ese momento fue Soledad Pastorutti la que tomó la posta para poder explicarle al participante por qué motivo ninguno de los jurados se dio vuelta para elegirlo. Cuando fue el turno de la devolución de los hijos de Montaner, a Mau le pasó exactamente lo mismo y Lali expresó: "Vos también te quedaste sin palabras". A lo que el vocalista respondió: "Es que es muy guapo".

Lali reveló la locura que causa su próximo show en Argentina

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lali anunció la locura que están viviendo los fanáticos a tan solo 10 días de su reencuentro con el público. La artista no puede creer las reacciones que está generando con Disciplina Tour y lo vive con mucha alegría.

Lali escribió: "Faltan 10 días y ya hay gente acampando afuera del Luna Park....ósea....KEEEE?!?!". Como era de esperarse, las respuestas del público no tardaron en llegar y le manifestaron la ansiedad por vivir el tan esperado reencuentro.