Juana Viale se convirtió en una de las conductoras más prestigiosas del país. Comenzó suplantando a su abuela, Mirtha Legrand, en pandemia, para pasar a tener un programa con su nombre, "Almorzando con Juana".

Ángel de Brito y Juana Viale, juntos

Matilda Blanco visitó LAM, el programa que conduce Ángel De Brito, y anunció que renunció a su nominación para los Martin Fierro de la Moda por no estar de acuerdo con la terna en la que está nominada. De ahí surgió la conversación sobre los mismos premios que se van a realizar en Miami. Las angelitas contaron los dichos de Luis Ventura sobre los premios, el presentador no se quedó atrás y le respondió fiel a su estilo.

Se confirmó en LAM que Juana Viale fue convocada para conducir los Martín Fierro en Miami

"Está desinformado Ventura porque hoy me reuní por lo de Miami, no solo tengo el contrato y el cheque, sino que también voy a conducir el del año que viene, tengo precontrato. Este por ahora solo lo conduce Pampita porque es la única que tiene visa laboral y a mí me ofrecieron conducir el del año que viene con Juana Viale", reveló Ángel De Brito sobre la convocatoria de la conductora de "Almorzando con Juana".

Sin dudas una dupla inesperada que puede convertirse en un gran éxito.

AF.