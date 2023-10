Rodrigo Lussich aniquiló a Ángel De Brito tras la polémica con Marina Calabró: "Sos un choriplanero"

Rodrigo Lussich protagonizó una fuerte polémica luego de que confirmará la separación de Marina Calabró en su cuenta oficial de Twitter. Uno de los primeros que salió a criticarlo fue Ángel de Brito, sin embargo, el conductor de Socios del Espectáculo decidió no dejarlo pasar y le contestó con todo a su colega.

El reconocido conductor de LAM lo cuestionó por haber "traicionado" a una amiga, y Lussich comenzó un fuerte descargo en la pantalla de ElTrece: “Hablás todos los días de nosotros. Te jodió que vengamos en tu lugar. Estás obsesionado con nosotros. Todos los días, sistemáticamente. Nos tenés de hijos. Saldría con una ametralladora todos los días”.

Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

Pero eso no fue todo, ya que Rodrigo también acusó a Ángel de haber traicionado a su amiga, Andrea Taboada: “Pero vos… ¿Vos te asombrás de traicionar a una amiga? Con lo que vos le hiciste a Andrea Taboada. Vos no tenés cara, sos un caradura. La humillaste y la echaste como a un perro. Sinceramente, no tenés cara”.

Por último, y mostrándose muy indignado con lo sucedido, Rodrigo Lussich apuntó contra Ángel de Brito en vivo: “Te va bárbaro, tenés rating, tenés primicias. Sos un choriplanero del chimento, lo fuiste toda la vida. Viviste siempre del Bailando. Tanto que odiás a los choriplanero. Pero no te hagas el cínico”.

Qué dijo Rodrigo Lussich sobre Marina Calabró

El reconocido conductor decidió dar la primicia en sus redes sociales, donde suele dar a conocer distintas noticias sobre el mundo del espectáculo. En esta ocasión, el presentador confirmó que Calabró se separó de Martín Albrecht tras 10 años de relación.

Rodrigo Lussich escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Un beso grande a mi amiga, Marina Calabró quien, tras diez años de relación, se separó de Martín Albrecht”.

