El Bailando esta en su tercera semana y las polémicas es lo que no falta. Yanina Latorre se encontraba haciendo de conductora en LAM porque Ángel De Brito se encontraba en la pista haciendo la previa del certamen. El conductor se cruzó con Alicia Barbasola y la panelista tuvo un comentario desafortunado hacia la bailarina.

El comentario desubicado de Yanina Latorre a Alicia Barbasola

"Acá tenemos a Barbasola, ¿venís siempre a la pista?", le preguntó el periodista. "Y si, yo sigo la campaña. Hoy me invitó la productora", le contestó Alicia. "Te metí yo la primera vez y ya te quedaste", agregó Ángel. "Tengo que seguir, pero si igual si llegó a entrar te debo todo", respondió la pareja del papá de Wanda Nara.

Mientras en el piso se discutía si tenía chances de ingresar en el Bailando o no y muchas de las angelitas le dieron el "ok" a Alicia Barbasola. Ángel De Brito la hizo dar una vuelta para mostrar su outfit y Yanina Latorre opinó: "¿Por qué se pone tantas lentejuelas? Me da a marginal, ¿por qué no van vestidas normales?". "No seas Mala", le dijeron las otras angelitas.

AF.