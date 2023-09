Lola Latorre está desplegando toda su destreza y talento en la pista de Bailando 2023, convirtiéndose rápidamente en una de las favoritas de la competencia. La joven es apasionada por la danza y el ambiente artístico, sin embargo, su camino pudo ver otro.

Recientemente, la hija de Yanina Latorre contó que está estudiando abogacía y reveló que no es una carrera que piensa seguir a futuro, pero sí algo que terminará.

La joven influencer y bailarina compartió esta revelación en un video de TikTok, donde explicó cómo llegó a estudiar Derecho en la facultad y por qué decidió seguir esa carrera a pesar de su éxito en el mundo del entretenimiento.

La vida oculta de Lola Latorre

En el video, Lola explicó que, cuando estaba por terminar la secundaria, su colegio la llevó a visitar distintas universidades para explorar sus opciones académicas. En ese momento, estaba viendo una serie de Netflix llamada "La ley de los audaces" que la inspiró a considerar una carrera en Derecho. La ficción mostraba la vida de abogados en Nueva York en un entorno espectacular y exitoso.

Sin embargo, a medida que avanzaba en la carrera, Lola descubrió que su pasión iba en otra dirección. "Pero claro, la realidad es que nada de lo que yo pensaba era así, ni yo quería eso. O sea, era una farsa. Pero bueno, nunca me molestó estudiar y siempre fui y soy bastante autoexigente. Llevo cinco años estudiando. Este es el quinto año y ya no doy más", compartió Lola.

A pesar de las dificultades y la sensación de agotamiento, Lola Latorre continuó estudiando Derecho porque disfrutaba del proceso de aprendizaje y era una persona curiosa a la que le gustaba estar informada sobre diversos temas. "Me gusta leer, me gusta enterarme de cosas nuevas, me gusta si trabajo saber de contratos", agregó, haciendo hincapié en un detalle de Abogacía que le sirve dentro de su carrera artística.

Lola Latorre compartió que le faltan solo siete materias para recibir su título en Derecho y que planea graduarse en julio del próximo año.