Silvina Escudero: "Estoy otra vez en pareja"

Silvina Escudero está transitando un gran momento en lo profesional y en lo personal, y no lo oculta. Panelista de "Los Mammones" y refugiada en su familia, confesó que, tras ocho meses separada, volvió a darle una chance al amor.

"Estuvimos separados. Cada uno hizo la suya y ahora sentimos que podíamos darnos otra oportunidad. Hace muchos años que no cuento nada de mi vida privada, estuve muy pero muy expuesta y la pasé mal", reveló en Es por Ahí, el matutino de América TV, al hablar de su reconciliación con Federico, su ex.

Una postal que volverá a repetirse: Silvina Escudero junto a Federico durante unas vacaciones en el Caribe.

La relación de Silvina Escudero con Federico duró 4 años, hasta que a mediados de 2020, en plena cuarentena, decidieron separarse de común acuerdo. Si bien la bailarina había dicho que la ruptura era definitiva, siguieron manteniendo contacto y hasta se dejaron ver juntos en salidas con amigos.

"El año pasado se fue de casa pero siempre, de una u otra manera, estuvo presente para mí. Yo no me sentía lista para volver, intentamos rehacer nuestras vidas, intentamos aferrarnos a otras relaciones pero somos como un resorte que siempre volvía. No pudimos", dijo sobre la reconcialación que la llena de ilusión.

La palabra de Silvina Escudero tras los rumores de romance con Mariano Martínez

Un mes antes de su reconciliación, Juariu, la "investigadora de redes" y panelista de Bendita comenzó un hilo en redes con fotos de Mariano Martínez y Silvina Escudero andando a caballo el mismo día. Así, comenzaron a surgir los rumores de romance entre el actor y la bailarina, quien rápidamente negó en CARAS Digital el romance.

"Es todo mentira que tengamos onda o empecemos un romance. Yo estoy separada y soltera desde hace siete meses. Con Mariano cero, cero, cero. Nunca ni salí con él. Yo me fui a andar a caballo a otro lado y justo dio la casualidad que él fue a otro lado a andar a caballo, pero nada que ver lo que están diciendo o escribiendo en diferentes portales. No tenemos nada con Mariano. Hay buena onda, pero cero todo. Nada que ver", le dijo a CARAS Digital.