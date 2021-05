Cuál es el futuro laboral de Horacio Cabak tras su escandalosa separación

Horacio Cabak atraviesa un momento complicado, luego de que se conocieran las supuestas infidelidades que terminaron con su matrimonio de 27 años, junto a Verónica Soldato.

En medio de su crisis personal, el conductor de la Jaula de la Moda y panelista de Polémica en el Bar está decidiendo qué hacer con su presente laboral en medio de la polémica y las críticas que está recibiendo de distintos sectores, por su infidelidad.

Por estas horas, se conoció que Cabak no estará esta semana en el programa que conduce Mariano Iúdica con el objetivo de no alimentar más la polémica. “Me dijo que no iba a ir a Polémica ni hoy (lunes), ni mañana (martes), ni pasado (mércoles). Ni probablemente en toda la semana”, anticipó Evelyn von Brocke en Intrusos. “Se va a tomar un tiempo hasta que esto se calme, se va a dedicar a su familia, a revincularse, y a pensar. Sobre todo, a pensar”, continuó sobre el presente de Horacio.

“Así que por ahora Horacio Cabak no vuelve a Polémica en el Bar. Por lo menos hasta que termine la ‘ciencia ficción de su vida’. Eso es lo que él siente en este momento. Que le gustaría ir a un programa de televisión a hablar de un montón de cuestiones de lo cotidiano, la vida y el país. Pero se siente involucrado para tener que hablar de su vida, su corazón, de su familia. Él quiere proteger a su familia, por eso no va. No va a ir a Polémica en el Bar porque quiere proteger a su familia y no quiere hablar más de ellas”, cerró la panelista del programa de América.

Yanina Latorre reveló un detalle polémico de la separación de Horacio Cabak

La separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato sigue sumando episodios. Esta vez, fue Yanina Latorre quien reveló un desconocido detalle de la ruptura.

Tal como informó la "angelita", uno de los hijos del conductor descubrió a su papá con un perfil paralelo de Instagram.

"El año pasado Horacio había tenido un episodio que su hijo le descubrió una cuenta paralela de Instagram en la que hablaba con minas. Él tuvo que hablar con el nene y pedirle disculpas y medio callar la situación para que no se entere la madre", dijo la panelista en LAM.