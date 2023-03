Hace algunas horas, Rusherking estrenó "Hipnotizados" junto a La China Suárez y el tema se convirtió en un éxito absoluto en pocos minutos. Esto avivó el avispero y recordó algunos de los temas que el santiagueño le dedicó a María Becerra, más conocida como "la nena de Argentina", cuando eran pareja.

Entre las canciones más recordadas por el fandom de este dúo que terminó su vínculo tras una infidelidad de parte de él, se encuentran "vos" y "antes de ti".

"Vos", la canción que Rusherking le dedicó a María Becerra

En el 2020, Rusherking estrenó “Vos”, una romántica canción dedicada a María Becerra. La misma se encuentra 100% inspirada en la época en la que fueron novios. “Una vez viniste a mostrarme una canción que me habías escrito y recuerdo que lloré muchísimo”, expresó María en su momento, además de agregar: “Es lo más lindo que me han regalado”.



Por su parte, Rusherking definió este tema tan sentimental con una revelación. “Una de las canciones que más me cuestan cantar, me aguanto mucho las ganas de llorar”, confesó el santiagueño.

"Antes de Ti", el tema que cantaron juntos Rusherking y María Becerra

"Antes de ti" fue lanzado en el 2021 y fue el tema con el que Rusherking y María Becerra coronaron su amor. Allí, los ex tortolitos se declaran amor eterno con frases como "No conocí la otra mitad de mí antes de ti" y "Antes de ti tenía el tiempo de sobra. Y ahora pa' besar tu cuerpo no alcanzan las horas".

El tema fue un éxito rotundo y se convirtió en un himno para la pareja. Sin embargo, al poco tiempo de estrenar el videoclip, Rusherking y María Becerra anunciaron el final de la relación tras una polémica que estalló en redes producto de infidelidades de parte del cantante.

Hipnotizados, la colaboración entre Rusherking y la China Suárez

En las últimas horas se lanzó "Hipnotizados", una colaboración entre la China Suárez y Rusherking. Allí, los enamorados hacen una reflexión sobre sus exparejas y el amor que ambos se tienen hoy, semanas de cumplir el primer año un mediático noviazgo.

"Es que nunca van a contarte lo bien que tú me quedarías, Baby me tiene hipnotizada, pensando en ti todos los días" canta la China Suárez. En respuesta Rusherking le canta, "Vos sos la mejor de todas, ya no quiero que estés sola".

C.S