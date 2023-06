Shakira y Gerard Piqué tuvieron un final impensado en su relación. La artista comenzó de cero en Estados Unidos y, esta mañana, un medio español reveló las declaraciones de la colombiana en el juicio por su deuda a Hacienda en junio de 2019 donde dio detalles sorprendentes de su relación.

Muchas de estas revelaciones explican varios aspectos de su romance y el motivo por el que decidió instalarse en Estados Unidos inmediatamente después de que estallara en los medios la noticia de la infidelidad.

Las crudas revelaciones de Shakira sobre su relación con Gerard Piqué

La deuda que la colombiana enfrenta con Hacienda España es un caso que viene de hace varios años y por los cuales Shakira tuvo muchos conflictos. Incluso, es una de las tantas indirectas que la artista le adjudica a Piqué en su canción con Bizarrap.

Fue el diario El País que reveló esta mañana las declaraciones que Shakira dio en tribunales en junio de 2019 y que esperaba que no se filtraran a la prensa, ya que dio detalles de Gerard como novio que lo podrían dejar muy mal parado. El argumento de la cantante para no pagar la deuda que asciende a 14,5 millones de euros es que ella no residía en España de manera fija durante los primeros meses de su relación con el empresario.

Shakira y Gerard Piqué

La colombiana explicó en el juicio que “Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día... Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”. De esta manera, la cantautora explicaba el motivo por el que no eligió España como residencia fiscal.

Continuando con sus argumentos para salvarse de la deuda, la rubia reveló que muchas veces hizo paradas en el país europeo para tener un tipo de contacto con Piqué, quien era muy celoso y no quería que la artista visitara Bahamas donde tenía terrenos con Antonio De la Rúa, su expareja.

“Entonces, por apaciguar un poco los celos, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, expresó Shakira y dio a conocer que Gerard la celaba.

Incluso, aseguró que el dueño de Kosmos se enfurecía cuando la rubia debía amamantar a sus hijos en ámbitos laborales si quería continuar como su carrera de cantante. "Le amamantaba en el set del programa cada tres horas. Para Gerard esto era un motivo de discusión”

Shakira y Gerard Piqué junto a sus hijos

En aquella sesión, la artista reveló que España no es el país ideal para los artistas, ya que las mejores producciones se encuentran en Estados Unidos. De esta manera dejó en claro porque eligió Miami para continuar con su vida luego del escándalo.

Finalmente, Shakira cerró su argumentación al explicar que su momento de residencia fija en España fue cuando ella y Gerard Piqué decidieron escolarizar a Sasha en dicho país. Desde entonces, lo inscribieron a un colegio y desempeñaron su vida hasta comienzos del 2023.