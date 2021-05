Las fotos del festejo de cumpleaños de la hija de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena

El 5 de mayo del año pasado, en plena pandemia por el Coronavirus, cuando fue la primera ola masiva de contagios, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena recibían en sus brazos a su tercer hijo y su primera nena, Mia, quien nació en el Santorio Otamendi. Ahora en medio de la segunda ola, la pareja junto a León y Beltrán, sus otros hijos, no quisieron que su beba se quede sin cumpleaños y organizaron una celebración para ellos cinco con un espectacular catering y decoración en su casa.

¡Hija preciosa Feliz Cumple!!!! Te amamos. Gracias @romifuks nos encantó la propuesta para el 1 añito. Gracias especiales a @sisucafeva por la comida fantástica. Y a @diegosinflables por divertir a mis 3 pequeños en plena pandemia", escribió la actriz en su cuenta de Instagram donde publicó un carrusel de fotos del cumpleaños de Mia que tuvo una increíble torta, galletas personalizadas y muchos detalles de color rosa.

Sabrina Garciarena, angustiada por el futuro de sus hijos: "No es natural encerrarlos"

Sabrina Garciarena se mostró muy preocupada por los crecientes casos de coronavirus y la posibilidad de que las medidas de restricción lleguen a los colegios y se limiten las clases a la virtualidad, como ocurrió en todo el 2020.

“Me parece que de ninguna manera tiene que pasar. Está totalmente demostrado que los chicos no son de riesgo“, comenzó la actriz en una charla con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”. “Nuestra familia tuvo coronavirus y uno de mis hijos tuvo muchísima fiebre también. No son de riesgo y la verdad que dejarlos encerrados otro año más me parece una locura para sus cabezas para nosotros como padres que la virtualidad no funciona, por lo menos en mi experiencia con un hijo que hizo un primer grado“, agregó.

Sabrina Garciarena

Luego, la esposa de Germán Paolosky explicó su situación: “Más allá del virus, que va a estar, que viene y sigue, y van a pasar años porque hay cepas nuevas, y todo, yo creo que me parece bien lo de las doce de la noche y que las reuniones sociales no se hagan. Me he cuidado muchísimo. Tuve familia en pandemia y mis padres, suegros, no han conocido al bebé hasta que tenga medio año. Pero con el colegio no“, dijo al respecto.

Por último, cerró: “Los chicos necesitan sociabilizar y tener el contacto con sus pares y maestros. Cuando dicen que van a cerrar me parece una locura, ojalá que no pase. No es natural para los chicos encerrarlos. Y las escuelas no están preparadas para la virtualidad. Todavía no funciona para los niños más chiquitos, quizás para la secundaria si“.

FL