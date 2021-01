Las fotos hot de Kim Kardashian en medio de su divorcio con Kanye West

Hace unos días una verdadera bomba estallaba en el seno de la familia de Kim Kardashian y Kanye West cuando salía a la luz que la empresaria le pidió el divorcio al rapero en medio de la fuerte crisis que están enfrentando hace meses.

Pese a este mal momento, Kim decidió enfocarse de lleno en sus hijos y también dedicar todos sus esfuerzos en su línea de ropa, Skims.

La diva televisiva diversifica al máximo su imagen y desde hace tiempo se ha lanzado a elaborar prendas que entallan la figura para lucir al máximo los atuendos. Estas ropas van muy de la mano con la estética que defiende con trajes siempre al cuerpo que marcan sus curvas.

En este caso, Kim compartió varias imágenes en Instagram en donde se la ve muy sensual luciendo su marca.



"Estamos cambiando el juego y lanzando mallas que desafían la gravedad y que esculpen, suavizan y nunca pierden su forma", anunció Kardashian sobre estas prendas que son parte de un nuevo lanzamiento.



Empresaria multifacética

Desde que se convirtió en una estrella de la televisión gracias al reality Keeping up with the Kardashians, Kim Kardashian supo diversificar su éxito. Primero explotó al máximo Dash, el local de ropa que tiene junto a sus hermanas, Khloe y Kourtney. Después llegarían las fragancias y lanzamientos especiales hasta llegar a su exclusiva línea de maquillaje en donde el "contouring" fue su máximo exponente.



Luego llegaría Skims y esto fue en algo donde la mediática más pudo explorar sus gustos ya que son prendas que ella misma viste con otros conjuntos. De hecho Kim ha incluído a otras celebebs a sus promociones, desde su hermana supermodelo, Kendall Jenner, hasta la mismísima Paris Hilton.