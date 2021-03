Conocé el nuevo desafío millonario de las hermanas Kardashian

Las hermanas Kim, Kourtney y Khloé Kardashian junto a su madre Kris Jenner, están en plena etapa de desarrollo de su nuevo emprendimiento comercial "Kardashian Kards", una empresa de tarjetas y papelería de lujo.

Las integrantes de la nueva sociedad, ya patentaron la marca que incluirá calendarios, fotografías, álbumes, cuadros, posters, tarjetas de felicitación, tarjetas románticas, artículos de papelería, fibras marcadores y papeles de regalo, todo con el sello distintivo que las caracteriza.

Al parecer, el lanzamiento de la marca será una vez que finalicen con el reality "Keeping up with the Kardashians" que, con su temporada número 20, llegaron a todo el mundo y más específicamente al público juvenil y está previsto para fines de 2021.

Lo mismo sucederá con la marca de ropa "Dash", la que esperan lanzar a principios de 2022.

Por otra parte, confirmaron su participación con la plataforma de streaming Hulu, perteneciente a Disney, donde mostrarán sus aventuras que tanto atraen al público, pero aún no se saben las fechas de comienzo de este nuevo desafío.

Las Kardashian son una usina interminable de producciones y contenidos creativos y cada nueva apuesta del clan, tiene la aprobación constante de los millones de seguidores en todo el mundo.

El regreso de las Kardashian-Jenner a la TV, de la mano de Disney

Fue la mismísima Kris Jenner quien dio la primicia en sus redes sociales anunciando el nuevo proyecto para todo el clan Kardashian Jenner al incorporarse a la factoría Disney con un nuevo ciclo para la red HULU y el canal STAR.

Sí se sabe que la suma acordada en el contrato es millonaria, se transmitirá vía Instagram en Hulu y en el canal STAR de Disney por varias temporadas.

Además, si bien los contenidos no tienen que ver con lo que hicieron hasta el momento, si podrán verse algunas de las andanzas de las simpáticas influencers, pero en general sorprenderán a los televidentes