Las mejores fotos de las vacaciones de Sofía Calzetti y su hija Olivia en Nueva York: carrousel antiguo, museo del helado y moda

La diseñadora e influencer Sofía Calzetti se encuentra disfrutando de una escapada inolvidable en Nueva York junto a su pequeña hija, Olivia. A través de sus redes sociales, compartió una serie de postales que documentan sus días de relax y diversión en una de las ciudades más vibrantes del mundo, cautivando a sus seguidores.

El estilo cosmopolita de Sofía Calzetti en la Gran Manzana

Para este viaje, Sofía Calzetti eligió conjuntos que fusionan la comodidad necesaria para recorrer la ciudad con la elegancia que la caracteriza. En cada una de sus apariciones, se la ve con looks versátiles, destacándose por prendas en tonos neutros como el beige y el marrón, combinadas con pantalones de corte ancho y accesorios de lujo.

Olivia, la mejor compañera de viaje de Sofía Calzetti

Más allá de los outfits elegidos para los paseos, lo que resaltó fue la capacidad de Sofía Calzetti para adaptar su imagen a los distintos escenarios neoyorquinos. Desde caminatas casuales por las calles hasta momentos más relajados en los parques, ella logra mantener una estética que no pasa desapercibida.

Sofía Calzetti y su hija Olivia

Momentos mágicos con Olivia: de Sofía Calzetti a su pequeña compañera

La protagonista indiscutida de este álbum de viaje es Olivia, quien se mostró encantada explorando lugares icónicos de Nueva York junto a su madre. Las imágenes reflejan la complicidad entre ambas, destacando momentos de ternura absoluta, especialmente en las fotografías donde se las ve compartiendo un abrazo afectuoso en plena vía pública o paseando juntas por el Central Park.

Olivia, hija de Sofía Calzetti en el Central Park



Uno de los puntos destacados de este tour fue la visita al famoso Museo del Helado, donde la pequeña disfrutó al máximo de la experiencia inmersiva, rodeada de colores y texturas. Sofía Calzetti no dudó en registrar cada detalle de esta jornada, compartiendo la alegría de su hija al probar los dulces y jugar en las instalaciones.

Sofía Calzetti en el Museo del Helado



La complicidad a distancia y el detalle de Sofía Calzetti que no pasó inadvertido

Sofía Calzatti y Olivia



Como era de esperar, este carrusel de fotos no solo atrajo la atención de sus seguidores por los paisajes y las actividades, sino también por una interacción especial en la sección de comentarios. Sergio "Kun" Agüero, pareja de la influencer, dejó un mensaje con tono humorístico que rápidamente se viralizó: "Ah bue, metés inglés ahora", escribió el exfutbolista haciendo referencia al pie de foto de Sofía: "NYC always is a good idea".

Sofía Calzetti y Olivia en Nueva York

Este divertido cruce entre la pareja demuestra la buena onda y complicidad que mantienen, incluso a la distancia durante este viaje. Así el posteo de Sofía Calzetti, logró miles de reacciones de los usuarios que celebraron tanto la aventura neoyorquina de la madre con su hija como el guiño del Kun Agüero.