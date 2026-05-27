El mini look total denim de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero: volados y detalles chic

Desde que comenzó a trazar su perfil empresarial en redes sociales, Sofía Calzetti se transformó en una de las influencer que combina lifestyle, mundo empresarial y vida familiar. A través de sus redes sociales, ella comparte a diario imágenes de sus nuevos proyectos laborales, como así también sobre su día a día. Es por esta razón que su pequeña hija Olivia -fruto de su amor con Sergio "El Kun" Agüero- se transforma en una principal fuente de atracción para su comunidad digital gracias a su ternura y los imponentes looks chic que le elige su mamá. En esta oportunidad, la nena mostró un estilismo total denim con volados y detalles con retoques que lo vuelven elegante.

Olivia, la hija de Sofía Calzatti y el Kun Agüero, apostó al denim que está en tendencia

En las últimas semanas, varias famosas irrumpieron en sus plataformas digitales luciendo un clásico que nunca pasa de moda: el total denim. Esta tendencia, que nació en pleno auge de los ´80, tiene a las prendas de jean como protagonistas indiscutidos de los looks. María Vázquez fue una de las fashionistas que reversionó estas prendas versátiles y realzó su estilismo con un guiño urbano. Sin embargo, al parecer, esta es una moda que traspasa generaciones. Tal es así que la propia Sofía Calzetti optó por esta tendencia vintage para vestir a su hija Olivia de un año y ocho meses.

Sofía Calzetti, Kun Agüero y Olivia | Instagram

A través de las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, la creadora de contenidos compartió las postales del paseo que realizó con la pequeña por los lugares más emblemáticos de Nueva York, donde se destacó el mini estilismo de la nena. En las imágenes se la puede ver a Olivia caminando en el interior de un lugar gastronómico. Allí, la nena vistió un conjunto de dos piezas compuestos por un pantalón junto a una camisa sin mangas de jean, tela protagonista absoluta del vestuario.

A su vez, cada una de estas piezas dialogaron en perfecta armonía generando la impresión de una pieza uniforme debido a la selección de una misma línea cromática en un celeste gastado. Las terminaciones con volados en la parte de la botamanga del pantalón, como en el cuello y en la parte inferior de la camisa, aportó ternura y detalles chic, creando mucho estilo.

Para coronar su estilo y, por su puesto, despertar suspiros, la nena lució unos cancheros anteojos de sol en color total pink con forma de corazón, mientras que el peinado estuvo compuesto por dos colitas que conformaban un cabello semi recogido, ideal para despejar su rostro y mantener el movimiento.

El look total denim de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero | Instagram

Sofía Calzetti y Olivia Agüero, una herencia que trasciende generaciones

En otra de las fotografías difundidas en la famosa red social de la camarita, se la puede observar a Sofía Calzetti y su hija Olivia posar frente a un amplio espejo. Mientras la empresaria optó por un look compuesto por un conjunto sastrero oversize en color beige y una musculosa blanca básica, la menor conquistó a los cibernautas con un total denim celeste claro, aportando ternura y mucho estilo.

Ambas, apostaron por calzar zapatillas urbanas claras resaltando la funcionalidad y la comodidad de sus propuestas estilistas. No obstante, madre e hija llevaban puestos anteojos de sol que sellaron esta aparición digital plasmando su personalidad a la hora de pasear por Estados Unidos, sin resignar elegancia. Así, utilizando prendas versátiles ideales para mantener la informalidad sin resignar estilo, la pareja y la hija del Kun Agüero van ganándose marcando su lugar dentro de la vidriera fashionista.

Sofía Calzetti y Olivia frente al espejo | Instagram

De esta manera, Sofía Calzetti recurrió a un clásico que nunca pasa de moda para vestir a su hija: el total denim. La emprendedora reinventó un diseño atemporal y lo adaptó a las tendencias de este 2026, incorporando volados y detalles chic que elevaron el look de la pequeña e inspiraron a muchas mamás a sumarse a esta moda que pisa fuerte esta temporada.