Sofía Calzetti mostró la nueva decoración de su living, que comparte con Juliana Awada

Sofía Calzetti, la pareja de Sergio “Kun” Agüero, se abrió paso al mundo empresarial lanzando su propia marca deportiva. No obstante, no sólo está pendiente a los nuevos estilismo en materia textil, sino también elige sumarse a las últimas tendencias deco. A través de sus redes sociales, la empresaria mostró la nueva decoración de su living, que comparte con Juliana Awada.

Sofía Calzetti y Juliana Awada apuestan por una estética minimalista elegante

Sofía Calzetti y Juliana Awada no solamente comparten profesión en el universo de la moda -aunque con públicos completamente antagónicos-, sino que también se suman a la última tendencia en decoración de interiores. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, la influencer y la ex primera dama abrieron las puertas de su hogar y mostraron una deco que pisa fuerte en este 2026: el minimalismo elegante y muy luminoso.

Sofía Calzetti, Juliana Awada | Instagram

El living minimalista de Sofía Calzetti

En las últimas horas, Sofía Calzetti compartió una publicación en su perfil donde se puede ver la decoración de su living. Este espacio fue pensado, además de compartir sus rutinas en familia junto a su hija Olivia y su pareja, para ser el escenario ideal para las campañas de marketing de su marca. Es por ello que cada elemento estuvo pensado al detalle.

Para la deco, la joven optó por la estética minimalista, elegante y muy luminosa, donde predomina la presencia clara. En dicho ambiente predominan los tonos claros, especialmente el blanco, que generan una sensación de amplitud. Asimismo, las paredes cuentan con molduras clásicas que aportan sofisticación sin recargarlas.

Si bien se destaca la presencia de un amplio sillón total white en forma de “L” con amplios almohadones mullidos que aportan comodidad, la pieza que se roba todas las miradas es la mesa ratona negra que aporta profundidad visual y rompe con la colorimetría, logrando un equilibrio sobrio y refinado.

Sobre ella, se despliegan cuidadosamente un libro de Tom Ford, un difusor aromático, un florero y portarretratos en blanco y negro que suman detalles chic, logrando así un aire sumamente contemporáneo. Este tipo de decoración también es la favorita de Juliana Awada, quien semanas atrás también compartió una postal de su estudio donde optó por este tipo de coffee table book.

Living de Sofía Calzetti | Instagram

La deco de Juliana Awada para su showroom

Juliana Awada es una de las expertas fashionistas que más genera repercusión en redes sociales. A través de su faceta como diseñadora, la empresaria textil logró consolidar una imagen que es fuente de inspiración para muchas. Es por ello que no deja nada librado al azar, sobre todo cuando se trata de la promoción de la indumentaria que ofrece su firma.

Ante esto, creó un showroom con una propuesta deco que es tendencia en este 2026: una estética minimalista y contemporánea. A diferencia de Sofía Calzetti que optó por la luz fría para crear su espacio, la exesposa de Mauricio Macri apostó por la luz tenue para crear un lugar acogedor y de impronta serena.

Sin embargo, pese a esta contraposición en los colores de la iluminación, los estilos decorativos de ambas fueron similares utilizando el coffee table book. Awada, fiel a su impronta elegante y sofisticada, eligió también una paleta de colores neutros, aunque le sumó tonos tierra -beige y marrón- para ir en línea de la propuesta escénica.

El sillón de textura bouclé se ubica detrás de la mesa ratona que, en este caso, también fue protagonista. De diseño limpio y superficies en madera maciza, la misma está decorada con libros de arte, velas y pequeños objetos ornamentales que refuerzan el estilo refinado que transmite en cada aparición virtual. También, colocó un florero con orquídeas blancas y una pequeña bandeja con difusores de ambiente. Para coronar la estética, ubicó una taza y una tetera de acero quirúrgico sellando así una impronta chic, elegante y minimalista que está en auge en este 2026.

Showroom de Juliana Awada | Instagram

Así, Sofía Calzetti y Juliana Awada se suman a la tendencia deco minimalista creando espacios sofisticados a partir de la simpleza. Las empresarias lograron crear un espacio compuesto por muebles de diseño moderno -como lo es el caso de la mesa ratona- sumando objetos que refuerzan la estética propuesta cargados de personalidad y estilo, añadiendo detalles naturales en los floreros y libros que generan equilibrio visual y elegancia.