Adiós a las rosas y los lirios: Kun Agüero y Sofía Calzetti decoraron su casa con las flores blancas que son tendencia

Sofía Calzetti volvió a abrir las puertas de la casa que comparte con Sergio “Kun” Agüero en Buenos Aires y sorprendió con un detalle deco que marca tendencia en interiores. Esta vez, la influencer dejó atrás los clásicos arreglos recargados y apostó por flores blancas de estética minimalista, una elección que se convirtió en protagonista absoluta de los espacios de su hogar.

La decoración elegida por la pareja refleja una búsqueda cada vez más presente en las tendencias actuales: ambientes serenos, naturales y cargados de pequeños detalles capaces de transformar la energía de una casa. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió imágenes donde se puede observar un delicado ramo de flores blancas acomodado sobre una mesa, dentro de un jarrón de vidrio transparente, en perfecta armonía con la estética moderna y luminosa de su living.

Sofía Calzetti y Kun Agüero

El detalle deco que eligieron Kun Agüero y Sofía Calzetti

En las últimas horas, Sofía Calzetti publicó en su de Instagram una postal íntima de su hogar familiar. Allí se observa un ambiente dominado por tonos neutros, líneas simples y materiales nobles, donde el gran protagonista es un ramo compuesto por crisantemos y fresias blancas.

Sofía Calzetti mostró su nuevo ramo de flores

La influencer acompañó la imagen con una reflexión que resume su filosofía de vida y decoración: "Las cosas simples cambian la energía de una casa, amo estar en estos detalles que para mí son los que convierten una casa en un hogar". La frase deja en evidencia cómo la pareja prioriza una estética ligada al bienestar emocional, donde los pequeños objetos cotidianos adquieren un valor especial.

Así son las flores que eligió Sofía Calzetti

La elección de flores blancas tampoco es casual. En decoración, este tipo de arreglos transmite calma, pureza y sensación de amplitud visual. Además, se integran fácilmente en espacios minimalistas y modernos sin recargar el ambiente. En este caso, los crisantemos aportan volumen y textura, mientras que las fresias suman delicadeza y un perfume suave que refuerza la sensación de hogar cálido y relajado.

Las flores que son tendencia en decoración

Lejos de los tradicionales ramos de rosas o lirios exuberantes, las nuevas tendencias en interiorismo apuntan hacia composiciones más simples, naturales y orgánicas. Las flores elegidas por Sofía Calzetti y el Kun Agüero representan justamente este cambio de paradigma: arreglos descontracturados, de apariencia fresca y con impronta minimalista.

Sofía Calzetti sigue la nueva tendencia en decoración

Los crisantemos y las fresias comenzaron a ganar protagonismo en el mundo deco por su versatilidad y capacidad de adaptarse tanto a ambientes clásicos como contemporáneos. Además, las flores blancas se convirtieron en favoritas del diseño de interiores porque aportan luminosidad y ayudan a generar espacios visualmente armónicos.

En el caso del hogar de la pareja, el ramo se integra con muebles de líneas limpias y una paleta neutra que potencia la sensación de calma. Así, cada detalle parece pensado para construir un ambiente funcional pero también emocionalmente acogedor.