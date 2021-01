Las muertes que sacudieron a un país entero y dejaron un gran vacío

Sin duda este año que pasó, el 2020, ha sido, por la pandemia mundial que se cobró miles de vidas en la Argentina debido al Coronavirus, uno de los peores de la rica historia de nuestro país y si bien el virus se ha llevado valiosas vidas, famosos o no famosos, personal de salud, padres, madres, abuelos y la lista podría no tener fin, otros han fallecido y un país entero los ha llorado como es el caso de Goldy, la gemela de Mirtha Legrand, Sergio Denis, Hugo Arana, Diego Armando Maradona y Carlín Calvo, entro otros. Aquí los recordamos con la firme convicción de no olvidarlos nunca.

A sus 93 años, un primero de mayo, Godly, la querida e inseparable gemela de la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand dejaba este mundo en la tranquilidad de su amado hogar en Olivos, falleció durmiendo la siesta como quizás cualquiera elegiría su final. Dicen quienes la conocían que su mente era aún mas brillante que la de la propia Mirtha y hay quienes le adjudican la famosa frase de la conductora: "Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan”. Quizás el párrafo más triste fue que "la Chiqui" no se pudo despedir de su hermana ya que lo hizo mediante una video llamada ya que por la pandemia se priorizó no exponerla.

El queridísimo Sergio Denis, uno de los cantantes más populares y queridos de la Argentina y todo un sex symbol en la década de los 80's falleció en mayo en el centro de rehabilitación ALCLA a sus jóvenes 71 años. Verdadero titán estuvo peleando por su vida durante 14 meses desde que el 11 de marzo de 2019 cayera en una fosa de 3 metros de profundidad en el teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, mientras daba un show para sus fans. Ahora su última pareja, Verónica Monti quiere escribir un libro sobre su último año de vida que compartió con ella.

Que decir de este actor que hizo reír a un país con sus geniales papeles en diferentes programas de televisión a lo largo de más de tres décadas. A sus 77 años y victima del COVID-19 Hugo Arana perdía su vida luego de luchar contra la enfermedad que aún sigue teniendo en vilo a todo un país. Hugo estuvo internado un tiempo en un Sanatorio de Colegiales donde no pudo vencer al Coronavirus y su muerte causó un gran dolor en la comunidad de actores. A la clínica había arribado por un accidente doméstico y cuando ingresó fue hispoado y se comprobó que tenía la enfermedad. Como no recordar su papel en "Matrimonios y algo Más".

Parrafo aparte para la muerte que no sólo sacudió a la Argentina sino a todo el planeta tierra. El 25 de noviembre pasado pasaba al universo del infinito Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y campeón del mundo en el Mundial de México 1986. El astro había sido sometido a un operación en donde le extirparon un hematoma subdural crónico (HSC) en la Clínica de Olivos.

Luego de permanecer unos días en observación sus médicos y su familia dieron el visto bueno para que siga con su recuperación en una casa en el norte de la Provincia de Buenos Aires, pero el fatídico día sufrió un paro cardiorespiratorio que su cuerpo no pudo soportar y nos dejó. Las muestras de amor se hicieron notar en todo el mundo, estadios internacionales cambiaron su nombre por el de Diego Maradona y no hubo un deportista o una persona que no le rindiera homenaje. Quizás, sin duda, una de las noticias que nunca jamás alguien quiso tener que dar.

Otro gran artista que dejó el mundo de los mortales para pasar a la inmortalidad fue el amado por todos, Carlos "Carlín" Calvo. Otro luchado, un verdadero gladiador que peleó por su vida luego de sufrir con el correr de los años dos AVC. Partió joven también, a sus 67 años. El actor del clásico inolvidable "Amigos son los Amigos" junto a Pablo Rago ya venía desde hace un tiempo con sus salud deteriorada con médicos y enfermeros que lo cuidaban en su casa y había sido internado en un centro de Alta Complejidad.

¡Siempre los recordaremos!