Florencia Macri, la hermana "rebelde" de Mauricio Macri vive en Miami y se dedica al arte

Florencia Macri, a diferencia de su hermano Mauricio Macri, está muy alejada de la política y dedica su vida al arte. La hermana del expresidente de la nación tiene un estilo muy particular y mantiene su vida en privado a pesar de su presencia en redes sociales.

Así está hoy Florencia Macri, la hermana "rebelde" de Mauricio Macri

Florencia tuvo una crianza muy similar a la de Mauricio con una familia que siempre estuvo dedicada a la política, tanto nacional como deportiva con el club Boca Juniors. Sin embargo, la cuñada de Juliana Awada se despegó de aquel mundo para continuar su propio camino sin el peso de su apellido.

Una de las decisiones más grandes que tomó fue alejarse de su país por completo para instalarse en Miami, Estados Unidos. La hermana de Mauricio se dedica al arte y eso se ve reflejado en su cuenta personal de Instagram, donde comparte muchas fotografías con efectos o perspectivas misteriosas dignas de una persona que ve la vida con mucha creatividad.

Florencia Macri, hermana de Mauricio Macri

El fin de semana estuvo en la fiesta de Deborah de Corral, donde se lució con su pelo corto teñido de rosa y un outfit total black super canchero en donde sumó unos lentes de sol. En las fotografías se la puede ver posando con amigos y, entre ellos, con su socia, quien apostó por un vestido negro que combinó con una camisa blanca.

Florencia Macri

Aparentemente, Florencia Macri no tiene relación con Mauricio Macri y su esposa, ya que no parecen estar conectados en las redes sociales. La exposición mediática de su familia la llevó a resguardarse en su intimidad y compartir aspectos de su vida en las redes que no dan muchos detalles.