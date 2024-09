Recientemente, Nicolas Riera fue parte del exitoso 'Cris Morena Day' y tuvo el agrado de reencontrarse con colegas, amigos y compañeros de mucho tiempo. Los 'Casi Ángeles' se volvieron a juntar y generaron mucha nostalgia en todos los fanáticos a lo largo y ancho del planeta.

Los protagonistas del exitoso producto de Cris Morena interpretaron 'Que nos volvamos a ver'', unas de las canciones más exitosas y representativas de los 'Teen Angels' que era la banda más resonante de la serie. Tras este acontecimiento, el actor mostró su alegría y dejó en claro que está dispuesto a realizar más temporadas de 'Casi Ángeles', como así también conciertos de los 'Teen Angels'.

De igual forma, su vida continuó y desde hace un tiempo conoció a su compañera de vida: Thelma Fardín, quien también es su compañera en la obra interpretada en el teatro llamada 'Motorhome'.

Nico Riera.

Los hobbies Nico Riera y la convivencia con Thelma Fardín

En un divertido ida y vuelta, Nico Riera contestó una diversidad de preguntas de todo tipo en las que contó cosas de su infancia, su vida personal y amorosa en las que sin dudas entra Thelma Fardín, su actual pareja.

En primer lugar, le consultaron acerca de cómo llegó a actuar en 'Kachorra', novela protagonizada por Natalia Oreiro, en la que hacía el personaje de un niño. "Por un casting. Hacía un personaje muy chico, un bolo, como se dice. Era el compañero del colegio de uno de la familia donde trabajaba Kachorra, el personaje de Natalia Oreiro", comentó.

Nico Riera y Thelma Fardín.

Por otro lado, reveló cuál es el motivo por el que en cada cumpleaños toma la decisión de realizar un viaje: "Me gusta la excusa de decir que un viaje marca el inicio de mi cumpleaños. Creo que trae otra experiencia, otro lugar y que algo se renueva mucho más si arranco el cumpleaños en otro lugar".

Entre los hobbies y una de las pasiones de Nico Riera se encuentra la astrología, por lo que afirmó: "Poder entender por qué somos tan distintos, porque podemos ver la misma situación de muchos puntos de vista y tener razón, tener la verdad, como que la verdad es algo muy subjetivo".

Nico Riera.

Como no podía ser de otra manera, hizo referencia a 'Casi Ángeles'. "Siempre recuerdo a los cinco, los Teen Angels. Nos presentábamos con nuestro nombre de personaje y nuestro nombre. Yo siempre quedaba al final para saludar y por ahí Euge Suárez venía antes y decía "Hola mi nombre es Jazmín y mi personaje es Tacho. Siempre me terminaba confundiendo. pasó varias veces y nos hemos muerto de risa".

La China Suárez y Nico Riera.

Además de estar enamorado de Thelma Fardín y tenerla como compañera de vida, también comparte escenario. "Hay un material, un libro que pide muchas cosas entre ellas, seis personajes, mucha escenografía, mucho despliegue, algo que a veces por temas presupuestarios en gran medida en muchas obras se recorta. Pero en Motorhome no, se cuenta de otra manera, acá le pusimos todo. Entonces creo que el efecto es mucho más fuerte. La gente se ríe mucho más, es una comedia que te reís, te reís y te reís", contó en cuanto a la propuesta de la obra de teatro que ambos realizan.

Nico Riera y Thelma Fardín.

Por último, Nico Riera hizo hincapié en lo que lo enamora de Thelma Fardín y destacó: "Todo, o sea, ella me gusta como persona. Es hermoso vivir con ella, ir descubriéndola y tener un proyecto de vida juntos".

BL