Mariana Brey y Diego Brancatelli protagonizaron uno de los cruces más picantes que se ha podido ver en Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial en C5N. Es importante destacar que mientras el presentador está de reposo, recuperando su salud, el panelista de 46 años ha estado encargado de llevar la batuta del ciclo.

En este contexto, a finales de la semana pasada, se pudo ver en pantalla cómo Mariana Brey fue cuestionada por sus compañeros por hacerle preguntas incómodas a Pablo Moyano. Entre los dichos resaltan el de Mauro Federico, quien dijo: "El manual del periodismo dice que si hay un entrevistado hay que hacerle preguntas y dejarlo hablar, no darle opiniones y taparlo". A esto se sumó el enojo de Brancatelli que ocasionó que la también panelista de Socios del Espectáculo se sintiera atacada.

Mariana Brey.

En conversación con LAM, Diego Brancatelli aseguró que el episodio con Mariana Brey no fue una falta de respeto: "Lo único que marco es que el aire es sagrado. Si (Pablo Moyano) tuvo la amabilidad de esperarnos tanto tiempo, se le hace preguntas. No me pareció una falta de respeto mía hacia nadie, son cosas que pasan en vivo. Estoy aprendiendo a conducir y quiero también que me respeten como tal. El que quiera estar, está y el que no, tiene la puerta".

La contundente publicación de Mariana Brey contra Diego Brancatelli

Y cuando las aguas parecían calmarse, Mariana Brey a través de sus redes sociales, apuntó sin piedad contra su compañero de programa. En una publicación de Instagram la periodista señaló: "Para quienes padecen incapacidad de liderazgo, inseguridad, cobardía e incontinencia verbal… Tratar de no escuchar a las mujeres, no validar nuestras opiniones, explicarnos otra vez, lo que ya hemos dicho con nuestras palabras, interrumpirnos para demostrar superioridad intelectual. Todo esto se resume en una palabra: Mansplaining. Siempre se puede aprender algo nuevo", apuntó.

Post de Mariana Brey contra Diego Brancatelli.

Según el diccionario de la Real Academia Española, el Mansplaining es una “explicación dada por un varón a una mujer en tono condescendiente, presuponiendo de forma injustificada desconocimiento de la cuestión por parte de esta".

En pocas palabras, para Mariana Brey, lo que sucedió en el piso de Argenzuela fue una especie de violencia psicológica y laboral.

