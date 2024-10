Laurita Fernández es una de las artistas más completas que tenemos en este país. La actriz y bailarina se está despidiendo de su personaje y de una de las obras más importantes de su carrera "Legalmente Rubia". Laurita se prepara para un nuevo proyecto de la mano de Disney.

Laurita Fernández con su Premio Hugo

Laurita se encuentra en uno de sus mejores momentos, arriba y abajo del escenario, ya que la actriz está hace más de dos años en una hermosa relación con Peluca Brusca. Para hablar de todos estos temas, la bailarina conversó con un notero del programa "Implacables" y reveló una hermosa noticia.

Tras haberse ganado el Premio Hugo a Mejor actuación protagónica femenina por su labor en "Legalmente Rubia", Laurita Fernández contó: "Estoy viviendo todo con mucha alegría, trabajo y mucha dedicación. Es un hermoso reconocimiento. Es cerrar la temporada con este premio, este regalo y este festejo. Hay que ir disfrutando ya las últimas funciones. Y despidiéndose de este personaje que va a quedar siempre en mí".

La actriz, en el móvil para "Implacables", le dio lugar a visibilizar su nuevo proyecto laboral y reveló: "Le abrimos las puertas a Disney, porque ya en diciembre, 12, 13, 14 y 15, llega 'Disney celebra una Navidad Inolvidable', que es un espectáculo realmente inolvidable para toda la familia. Ya están las entradas a la venta. Una locura entrar al mundo de Disney. Con Topa vamos a estar conduciendo ese show".

Laurita Fernández y Topa para el nuevo proyecto de Disney

Laurita Fernández habló de su noviazgo con Peluca Brusca

En otra entrevista, Laurita habló de su relación con Peluca Brusca. La actriz abrió su corazón y se sinceró como nunca, "Yo encaré esta relación con muchos miedos, necesitando dejar en claro lo que ya no quería que pasara en mis vínculos. Él también es muy comunicativo, entonces ya, desde un inicio, hablamos un montón. Y cada a cosa que al otro le puede hacer, no sé, ruido o incomodar, o lo que sea, lo hablamos un montón", comenzó diciendo la bailarina.

Laurita Fernández y su pareja, Peluca Brusca

Luego contó algo que su pareja le dijo en la intimidad: "Pelu, que es mi pareja actual, un día me dijo 'Yo no tengo que pagar los platos rotos de otros vínculos, pero entiendo que estés a la defensiva, que quieras marcar tus límites porque no querés que te vuelvan a pasar determinadas situaciones'", reveló Laurita.

Respecto a esto, la actriz dijo: "En relaciones del pasado, me pasó de no sentirme acompañada ni impulsada en mi profesión, que, para mí, es re importante". Luego agregó que "hoy entiendo que no tiene que ver solo con el otro, sino con que, también, una deja que eso pase".

Laurita Fernández junto a su familia, Peluca Brusca y su mascota

"Uno de los más grandes aprendizajes es que la pareja es de a dos. Entonces, lo que siento es que cada vínculo me hizo una mejor versión de mí misma. Fui mejorando en distintos aspectos. Todas mis relaciones me fueron llevando a ser la compañera que soy hoy con mi pareja", concluyó con esta reflexión Laurita Fernández.

C.S.