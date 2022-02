Laurita Fernández y Benjamín Vicuña serán los protagonistas de un nuevo proyecto cinematográfico que generó una serie de comentarios.

Es que la bailarina y el actor chileno tienen un pasado en común por sus respectivas ex parejas, la China Suárez y Nico Cabré y por esta "coincidencia" es que fue increpada en Intrusos.

"Trabajar con alguien con tanta experiencia es buenísimo. Para mí es un actor increíble", dijo sobre el filme que realizará con Vicuña. "Siempre se aprende y está bárbaro eso. Está bueno, estoy contenta", agregó.

Laurita Fernández: la incómoda reacción cuando le preguntaron por la China Suárez ex de Cabré.

Pero a pesar de estos halagos, Laurita Fernández no pudo evitar la pregunta picante del periodista de Intrusos cuando le consultó sobre el pasado común y la posibilidad de tener una relación con Benjamín Vicuña. "No me metan en eso", disparó con una sonrisa forzada. "Cuando veo que se habla de mí en la tele cambio de canal porque me pone mal, no me gusta", dijo.

Laurita Fernández: la incómoda reacción cuando le preguntaron por la China Suárez y Benjamín Vicuña

Cuál es el proyecto que une a Laurita Fernández y Benjamín Vicuña

Laurita Fernández y Benjamín Vicuña serán los protagonistas de una nueva película de Marcos Carnevale.

El filme reunirá a la ex pareja de Nico Cabré y a la ex pareja de la China Suárez en un proyecto que pronto comenzará a rodarse en Mendoza.

La película, SOS soy papá, trata de un hombre que descubre de un día a otro que es padre de una niña con la que deberá empezar a vincularse con la ayuda de una asistente social, que interpreta Laurita Fernández.