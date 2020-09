Laurita Fernández le puso un freno a Agustín Sierra: "Ya tengo quien me cebe mate"

Agustín Sierra es uno de los galanes del Cantando 2020 y Ángel de Brito se encargó de mandarlo al frente después de ver las declaraciones que tuvo sobre Laurita Fernández en una entrevista.

“Vi en una revista que querés invitar a Laurita a tomar una cerveza”, comentó el conductor.

“Me pusieron en el título que estaba enamorado de Laurita Fernández y me pareció un montón. Me parece una mujer hermosa y ahora entendemos que está en una relación o tratando de reconstruirla. No es el momento, pero uno nunca pierde las esperanzas”, señaló Cachete, notablemente sonrojado.

“¿Cómo sos como seductor a la hora de encarar a una chica?”, redobló Laurita.

“No me preguntes mucho, Laurita. Me gusta salir a charlar, a caminar, a pasear a la perra. Escuché que a ella no le gusta la cerveza así que el día de mañana podemos tomar mate”, propuso Sierra.

“Ya tengo quien me cebe mate. Mate dulce con mucho edulcorante”, lo frenó Laurita.