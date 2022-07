Estefi Berardi le hizo frente a los rumores de embarazo

En los últimos días comenzó a girar una versión que indicaba el posible embarazo de Estefi Berardi. Sin vueltas, Carmen Barbieri sorprendió a su panelista de "Mañanísima" y le preguntó por estas versiones.

“¿Estás embarazada? Porque salió por todos lados que tenés pancita, yo te veo flaca, tenés mucho pecho mami”, le dijo la conductora. Firme, Berardi negó: “Soy así, salí a mi mamá”.



Luego, la panelista se explayó: "Es la ropa. Lo que pasó fue que el otro día había comido un yogurt y la lactosa me hincha".

“Tenía un vestido ajustado, le dije a Pampito ‘mirá mi panza, parezco embarazada’ y él grabó una historia e hicieron una nota de eso”, explicó Estefi sobre por qué surgieron estas versiones.



Estefi Berardi le hizo un fuerte reproche a Carmen Barbieri y a Pampito: "No me defendieron"

Estefi Berardi vivió un tenso cruce con el hipnotizador John Milton durante la emisión de ayer de "Mañanísima". El "LAM", Ángel de Brito le remarcó a la angelita que notó que Carmen Barbieri y Pampito la dejaron sola en la trifulca, por lo que la panelista hoy les dijo en la cara a sus compañeros lo que pensaba al respecto.

Evidentemente molesta con lo sucedido ayer, Estefi Berardi manifestó: "Ustedes me dejaron sola. La gente del otro lado sé que me va a entender y están conmigo, mirá el cámara me dice que sí también. Me dejaron sola en la discusión con el hipnotizador, éstos dos de acá, cómplices, me dejaron sola, no me defendieron en ningún momento".