Sofía Aldrey destapó un verdadero escándalo la semana pasada cuando terminó su relación con Fede Bal, filtrando las conversaciones que el actor tuvo con mujeres dentro del mundo del espectáculo con las que la había engañado.

En la viralización de los chats, que fueron compartidos en Intrusos y LAM, se podía ver cómo Bal interactuaba con Estefi Berardi, Claudia Albertario y Sol Báez, con quien mantuvo una relación paralela.

Luego de esto, se supo que Aldrey se llevó todas sus cosas de la casa que compartían y además se despachó destrozando la colección de Legos de Fede.

No queriendo saber nada con el actor, Aldrey decidió borrar todo rastro de su relación, y ahora borró todas sus fotos y recuerdos con él. Hasta hace unos días, su cuenta de Instagram tenía aún las imágenes de ellos en pareja, sin embargo, ahora la maquilladora decidió eliminar todo.

Sol Báez le envió un mensaje a Sofía Aldrey tras conocerse que sostuvo una relación en secreto con Fede Bal

Sol Báez, quien mantuvo una relación paralela con Fede Bal, le envió un mensaje a Sofía Aldrey en medio de este escándalo,

“Mirá, yo jamás pensé que iba a estar en una situación así. Quise hablar con vos muchas veces y no pude o no me animé. Pero tal vez a vos te sirva, y quizá a mí también, que te cuente mi experiencia, lo que viví yo desde mi lugar”, aseguró en un audio.

Seguidamente, Sol agregó: “Yo no estoy viviendo en Argentina, estoy viviendo en Miami, con dos horas de diferencia. Te puedo pasar mi WhatsApp y podemos hablar. A las 12 tengo mi psicóloga y a partir de ahí podemos hablar así que si tenés ganas me podés avisar y hablamos”.

Según Yanina Latorre, Sol Báez le pidió perdón a Sofía Aldrey: “Sofía se quedó medio dura, la escuchó por respeto. Se nota que es una chica que está muy angustiada. Sofía me quiso demostrar con este audio que todo era verdad”, explicó la angelita, agregándole más leña al fuego.

