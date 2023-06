Que Laurita Fernández es de las figuras más codiciadas del teatro porteño no es novedad. Y lo sostiene con su nuevo papel -la dulce Señorita Miel- en “Matilda, El Musical”. La ambiciosa obra, con dirección de Ariel del Mastro y los estándares de Broadway, está basada en el libro infantil de Roald Dahl, con guiños a la icónica película y estará en el Gran Rex por solo ocho semanas.

Dotada para el baile -y con una formación que no cesa con los proyectos- esta vez, Laura hace a un lado a su bailarina para darle entidad al entrenamiento de las cuerdas vocales. “En este caso lo que me proponen es hacer todo menos bailar y ese era el desafío para mí. Un personaje que tiene que cantar, con música muy preciosa, pero difícil de aprender porque la partitura es bastante enroscada. ¡Y así suena también! Fue un trabajo de muchos meses de preparación”, aclara la protagonista un shooting de ensueño para revista “Divague” -la revista del Teatro Musical- con Dirección General de Ricky Pashkus y entrevistada, para esa edición, por el periodista Guido Zaffora.

“Tiene una magia que vivimos desde el primer ensayo en la lectura de guión. Terminamos todos llorando, con la piel de pollo. Y en el proceso, cada vez que se terminaba de montar un cuadro nos emocionados con la puesta”, dice Fernández, con una corazonada que se volvió convicción tras el feedback de la gente y el récord de entradas vendidas.

Laurita Fernández y su faceta de productora

Figura del musical y de eltrece, donde demuestra su solidez como conductora, Laurita Fernández no descartar producir sus propios proyectos. “Me re imagino porque me gusta aprender de un montón de otras aéreas. Es una idea que tengo y ojalá suceda. Me dan ganas, no ahora, pero a futuro sí me gustaría”, dice aunque, en parte, ya lo hace detrás de cámara en “Bienvenidos a Bordo”.

Laurita Fernández es Señorita Miel en Matilda, el musical.

“En el programa me dejan meterme y opinar bastante. No podría solamente ir a hacerlo e irme a mi casa. Me gusta estar en el armado y me voy dando cuenta lo que siento que necesito o cambios que se le pueden agregar. Me gusta estar en el detalle y en el teatro me pasa también”, asegura.

La disciplina y su nueva rutina de canto

Si bien toma clases desde hace más de 15 años, “Matilda, El Musical” le requirió un trabajo más intensivo. Es que en el caso de Miel, la dulce maestra de Matilda, el canto es la carta fuerte del personaje. “Miel canta mucho. Menos mal que no las dejé porque sino no hubiera podido encararlo. Ni hablar que la dirección vocal estuvo a cargo de “Seba” Mazzoni, que no pudo haber maestro y director musical mejor”. Y, entusiasta, comenta: “Hoy me desperté con un mensaje de mi profe de canto, que siempre en clase nuestro sueño era el musical de Broadway, y me decía: “Hoy llegó el día”.

Laurita Fernández con Rada, Fer Metilli y José María Listorti.

Llena de proyectos que hacen a la balanza más que positiva, Laurita suma su plenitud sentimental. “Es un hermoso equilibro. “Pelu” me re entiende y es muy apasionado también de lo que hace. Así y todo, siempre encontramos momentos para conectarnos y estamos en los momentos importantes del otro”, subraya sobre su pareja, el productor Claudio Brusca. Una afortunada.

