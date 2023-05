Laurita Fernández dio detalles íntimos de su relación con Peluca Brusca: “Me espera con la cena”

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca están en su mejor momento personal. Desde que confirmaron su relación, todo parece ir de maravilla y recientemente han apostado por la convivencia. Ahora, la conductora reveló más detalles de su día a día y habló del estado de su relación.

En diálogo con Ciudad, Laurita Fernández habló sobre el estreno de Matilda, el musical en donde interpretará a la Señorita Miel y que está próximo a estrenarse, y reveló cómo se prepara para este nuevo desafío, acompañada de su novio, Peluca Brusca.

Desde el medio le consultaron sobre su vida personal y quisieron saber si su pareja había contribuido a la creación del personaje que personificará Laurita Fernández. “Me ayuda acompañándome, a veces llego y él cocinó la cena y me espera”, reveló la actriz y conductora de Bienvenidos a Bordo, confirmando que están muy enamorados.

“Es lo más, me acompaña un montón, más que nada en el proceso de ensayos porque estamos todos los días ocho horas ensayando. Son más de esas ocho horas porque uno llega a casa y seguís maquinando, practicando y por ahí el proceso se vuelve egoísta”, agregó Laurita Fernández, reflexionando sobre el temple de Peluca Brusca, para apoyarla en sus proyectos laborales y estar a su lado en esta nueva aventura. “El que está al lado lo tiene que entender y él me lo recontra entiende. Me acompaña un montón”, afirmó.

Al ser consultada si estaban felices en su relación, Laurita Fernández lo confirmó y confesó: “Sí, re. Ahora ya se sabe todas las canciones, ya está para hacer un reemplazo porque lo vuelvo tan loco que tiene todos los temas en la cabeza”.

Laurita Fernández se refirió a la posibilidad de volver al Bailando

La actriz de Matilda mantuvo diálogo con Ciudad y reflexionó sobre su decisión de regresar a la nueva edición del Bailando, si es que se le ofreciera la oportunidad.

“Yo hoy estoy muy feliz conduciendo en El Trece, pero el Bailando es un programa que a mí me dio mucha satisfacción. La pasé increíble bailando ahí o haciendo algún tipo de participación, siempre le buscamos la vuelta y lo hicimos. A mí siempre me encanta que me tengan en cuenta o que quieran que esté presente de alguna forma. No lo sé, es un programa muy especial, para mí fue muy importante pero bueno, no lo sé, hoy estoy haciendo el programa en El Trece, quizás se complicarían las cosas”, explicó Laurita Fernández, sin descartar la posibilidad pero también considerando que sus horarios se complicarían al tener otras obligaciones en el canal de Adrián Suar.

“Me alegró mucho saber que vuelve y que la productora vuelve a trabajar porque tiene un equipo increíble, ojalá esto sea el arranque de muchas cosas”, agregó Laurita Fernández, quien mientras tanto, se prepara para el estreno de “Matilda, el Musical” y sigue apostando a su relación con Peluca Brusca.

H.O